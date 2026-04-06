Visszafoglalás – Mi is az a moralizálás? + videó

Moralizálás, mit jelent maga a fogalom? Az emberek közötti párbeszédben ez mennyire jön elő? Politikusokkal szemben és egymással szemben is vannak morális elvárásaink? Ezt elemezte hosszasan a Visszafoglalás című podcastműsorunkban két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly.

2026. 04. 06. 13:50
Mi a különbség a morális tartalom és a moralizálás között? – tette fel adásunk elején a kérdést Megadja Gábor. Molnár Attila Károly válaszában kijelentette, a moralizálás, mint olyan, negatív dolognak számít. Ugyanakkor az fontos felismerés a realistáknál, itt utalt vissza Machiavellire, aki úgy fogalmazott, hogy a fejedelemnek úgy kell viselkednie, mint a rókának, tettetnie kell magát valaminek, jónak és erkölcsösnek kell mutatnia magát, még ha esetleg nem is az, de fontos, hogy még a legrealistább szerző se mondja azt, hogy legyünk nyíltan realisták. Hozzátette, a politikai realizmusnak is fontos gondolata az: az emberek elvárnak dolgokat erkölcsi szempontból, a látszatnak meg kell felelni. Az adásban elhangzott, egyik politikus sem mondja el, hogy gyertek, szavazzatok rám, aztán majd jól lenyomlak benneteket, rövid távon áthághatja az erkölcsi elvárásokat, de hosszú távon nem. Molnár Attila Károly emlékeztetett, hogy van a realistáknak egy kulcsszövegük, amit szeretnek idézni, az a tükröződés, ami sokkal távolabbi időkre tekint vissza.

Hogyan lehet ezt átültetni napjainkra, mi a helyzet a gyengék és az erősek harcával, ki az erkölcsösebb? A furcsa paradoxonokról több szerző is írt, amelyet szintén részletesen elemeztek eszmetörténészeink, valamint azt is szétszálazták, hogy a különböző korokban milyen jelentése van a moralizálásnak.

Az adás végén Megadja Gábor bejelentette, hogy a Visszafoglalás most elmegy egy hosszabb szünetre. https://www.youtube.com/watch?v=Jl5wnTKg9HYt Addig is nézzék felületeinket, sok izgalmas podcastműsorral érkezünk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

