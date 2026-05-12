Jön a vihar, kiadták a figyelmeztetést + videó

Csütörtöktől már fokozatos melegedés valószínű, 20 fok közeli csúcsértékekkel.

Péntektől erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, ezért pénteken és szombaton is többfelé valószínű ismét

zápor, illetve zivatar az ország területén.

Vasárnap napközben fokozatosan lecseng a csapadéktevékenység, és a jövő hét első napjai átmenetileg szárazabbak lesznek.

Nyárias hőmérsékletek csak a jövő hét második felében valószínűek.

