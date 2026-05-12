Riadót fújtak a szomszédban, nagy a baj az osztrák börtönökben

Az osztrák büntetés-végrehajtási rendszer egyre súlyosabb túlterheltséggel küzd: a fogvatartottak száma folyamatosan nő, miközben jelentős személyzethiánnyal kénytelenek szembenézni a mindennapi működés során. A jelentések szerint a rabok több mint fele nem osztrák állampolgár, és egyre gyakrabban fordulnak elő atrocitások, a személyzethiány miatt pedig nőtt az öngyilkosságok és a mentális problémák kialakulásának kockázata.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 7:06
Az osztrák büntetés-végrehajtási rendszer roskadozik a nem osztrák állampolgárságú rabok miatt Forrás: AFP
Ez még papíron sem igaz 

– kifogásolta Schwarz. Elmondta, hogy a hosszú távú betegszabadságokat és a szülési szabadságokat sem veszik figyelembe a kalkulációk, ráadásul számos alkalmazott a nyugdíjkorhatár szélén áll, vagyis a probléma súlyosbodására lehet számítani. A szakértő hangsúlyozta, hogy egyaránt hiány van börtönőrökből, pszichiáterekből, szociális munkásokból és foglalkozási terapeutákból is. Véleménye szerint a számítás egyszerű: 

ha a fogvatartott rabok létszáma emelkedik, a személyzet létszámának is növekednie kell, hogy a lehető legjobban garantálható legyen az ausztriai börtönrendszer megfelelő működése.

A rabok hozzátartozói is aggódnak

Attól tartok, hogy a fiam még megtörtebb állapotban kerül majd ki a börtönből, mint ahogyan bement

 – mondta egy édesanya, akinek a fia a krems-steini büntetés-végrehajtási intézetben raboskodik. A fogvatartottak szintén túlterhelt börtönőrökről és súlyos személyzethiányról számoltak be.

A rendszer kínozza az embereket

 – mondta egy pszichiáter, aki 45 éves tapasztalattal rendelkezik a területen. Pius Prosenz arra is kitért, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt az osztrák börtönökben a mentális betegségben szenvedő rabok aránya és véleménye szerint idő és további erőforrások fognak kelleni a helyzet orvoslásához.

Borítókép: Az osztrák büntetés-végrehajtási rendszer roskadozik a nem osztrák állampolgárságú rabok miatt (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
