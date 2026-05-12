Riadót fújtak a szomszédban, nagy a baj az osztrák börtönökben

A rabok hozzátartozói is aggódnak

Attól tartok, hogy a fiam még megtörtebb állapotban kerül majd ki a börtönből, mint ahogyan bement

– mondta egy édesanya, akinek a fia a krems-steini büntetés-végrehajtási intézetben raboskodik. A fogvatartottak szintén túlterhelt börtönőrökről és súlyos személyzethiányról számoltak be.

A rendszer kínozza az embereket

– mondta egy pszichiáter, aki 45 éves tapasztalattal rendelkezik a területen. Pius Prosenz arra is kitért, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt az osztrák börtönökben a mentális betegségben szenvedő rabok aránya és véleménye szerint idő és további erőforrások fognak kelleni a helyzet orvoslásához.