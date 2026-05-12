Varga Barnabásgörög bajnokságMarko NikolicsAEK Athén

Varga Barnabást utólag kárpótolták Görögországban – de miért kellett ennyit várni?

Az AEK Athén magyar támadója vasárnap bajnoki címet ünnepelhetett a Panathinaikosz elleni 2-1-es győzelem után, majd hétfőn komoly elismerésben részesült. A görög liga a 31 éves magyar támadónak adta a 26. forduló legszebb góljának járó díjat. Mindez abból a szempontból érdekes, hogy ez az alapszakasz utolsó fordulója volt, amikor Varga Barnabás betalált a Kifiszia ellen, a meccset még március 22-én rendezték.

2026. 05. 12. 7:34
Varga Barnabás akcióban a hétvégén az AEK Athén–Panathianikosz görög bajnokin, itt nem szerzett gólt
Varga Barnabás akcióban a hétvégén az AEK Athén–Panathianikosz görög bajnokin, itt nem szerzett gólt Forrás: X/Super League Greece
Mennyi van még Varga Barnabásban? Marko Nikolics sejti a választ

Hétfőn a Nemzeti Sport hosszabb interjút közölt az AEK edzőjével, a korábbi Vidi-trénerrel, Marko Nikoliccsal, amelyben természetesen Varga Barnabás helyzetére is kitértek. A Fraditól télen Görögországba igazolt csatár gyorsan beilleszkedett új csapatába, idáig 19 mérkőzésen hat gólt és két gólpasszt jegyzett.

– Először is, majdnem „kinyírtam” a múlt vasárnapi meccsen, amikor kihagyott egy óriási helyzetet. Ha belövi, már akkor nyolc pont lett volna az előnyünk a tabellán… – kezdte mosolyogva Nikolics. – Barnabás az én választásom volt, én szemeltem ki az AEK számára. Folyamatosan figyelem a magyar bajnokságot és a magyar játékosokat, ő pedig az elmúlt években rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott. Természetesen fontos, hogy számos gólt szerez, de nem csak erről van szó. Pontrúgásoknál támadásban és védekezésben is rengeteget segít, kiváló a fejjátéka, rengeteget dolgozik a csapatért, és fizikailag is nagyon erős. Olyan profilú csatár, amilyen korábban hiányzott a keretünkből. 

Már korábban tudtam róla, hogy erős a személyisége, de itt ez különösen gyorsan látszott. Van benne egyfajta nemzetközi karakter, ami elengedhetetlen ezen a szinten. 

Régen az ő korában a futballisták már lefelé tartottak, ma viszont megfelelő fizikai állapot mellett akár negyvenéves korig is lehet magas szinten játszani. Ha egészséges marad és továbbra is ilyen profi a hozzáállása, nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál – mondta a szerb Varga Barnabásról, s az elhangzottak alapján az sem lenne véletlen, ha az NB I-ből még többen igazolnának a görög bajnokságba.

Az AEK-re még két – teljesen tét nélküli – meccs vár a bajnokságban, nyáron pedig a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz először érdekelt.

Az említett mérkőzés összefoglalója, benne a díjnyertes Varga-góllal:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
