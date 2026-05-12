Varga Barnabást utólag kárpótolták Görögországban – de miért kellett ennyit várni?

Mennyi van még Varga Barnabásban? Marko Nikolics sejti a választ

Hétfőn a Nemzeti Sport hosszabb interjút közölt az AEK edzőjével, a korábbi Vidi-trénerrel, Marko Nikoliccsal, amelyben természetesen Varga Barnabás helyzetére is kitértek. A Fraditól télen Görögországba igazolt csatár gyorsan beilleszkedett új csapatába, idáig 19 mérkőzésen hat gólt és két gólpasszt jegyzett.

– Először is, majdnem „kinyírtam” a múlt vasárnapi meccsen, amikor kihagyott egy óriási helyzetet. Ha belövi, már akkor nyolc pont lett volna az előnyünk a tabellán… – kezdte mosolyogva Nikolics. – Barnabás az én választásom volt, én szemeltem ki az AEK számára. Folyamatosan figyelem a magyar bajnokságot és a magyar játékosokat, ő pedig az elmúlt években rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott. Természetesen fontos, hogy számos gólt szerez, de nem csak erről van szó. Pontrúgásoknál támadásban és védekezésben is rengeteget segít, kiváló a fejjátéka, rengeteget dolgozik a csapatért, és fizikailag is nagyon erős. Olyan profilú csatár, amilyen korábban hiányzott a keretünkből.

Már korábban tudtam róla, hogy erős a személyisége, de itt ez különösen gyorsan látszott. Van benne egyfajta nemzetközi karakter, ami elengedhetetlen ezen a szinten.

Régen az ő korában a futballisták már lefelé tartottak, ma viszont megfelelő fizikai állapot mellett akár negyvenéves korig is lehet magas szinten játszani. Ha egészséges marad és továbbra is ilyen profi a hozzáállása, nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál – mondta a szerb Varga Barnabásról, s az elhangzottak alapján az sem lenne véletlen, ha az NB I-ből még többen igazolnának a görög bajnokságba.