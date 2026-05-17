Magyar Péter ismét ott hergeli híveit luxizással, ahol igazából felújítás zajlik

Havasi Bertalan az egykori Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán találkozott Magyar Péterrel Fotó: Ladóczki Balázs

Emlékezetes azonban az is, hogy a hétvégén nem csak a Kúria elnöke került a miniszterelnök célkeresztjébe: a szombat délután megjelent Magyar Közlöny szerint Havasi Bertalant azonnali hatállyal felmentették a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből.

Havasi ugyanis szombaton bement a munkahelyére, így a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán dohányozva váratlanul szembetalálta magát Magyar Péterrel és az őt kísérő sajtóscsapattal. – Jó, hogy itt vagyok, a miniszterelnök úr a gatyámnál fogva ki tud lógatni valamelyik zászlórúdra – közölte Havasi Bertalan.

Magyar Péter bosszúja jogi akadályokba ütközött

A szürreális jelenet Magyar Péter és Havasi Bertalan között végül úgy ért véget, hogy a miniszterelnök közölte, nem tervezi, hogy kilógassa valamelyik zászlórúdon, azt ugyanakkor hozzáfűzte, a helyettes államtitkár sem kapja meg a felmentési pénzt. Havasi mindezt úgy kommentálta, a bíróságon találkoznak.

Tuzson Bence Fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Havasi Bertalant a Magyar Közlönyben megjelentek szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára rúgták ki, aki Rogán Antal volt.

Tuzson Bence szerint Rogán Antal nem tett ilyet, nem is tehetne, ugyanis már nem miniszter.

Magyar Péter bosszúja tehát jogi akadályokba ütközött, amire Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő igazán szellemesen reagált: „Értem én az államférfiúi bölcsesség és nagyvonalúság bizonyítására irányuló csillapíthatatlan buzgalmat, de ez a határozat, sajnos, javaslattevő hiányában végrehajthatatlan. Majd legközelebb.”