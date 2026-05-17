Magyar Péter ismét ott hergeli híveit luxizással, ahol igazából felújítás zajlik

A tényeknél ismét fontosabb lett a politikai hergelés: Magyar Péter tovább folytatja a Kúria elnöke ellen indított lejáratókampányt. A miniszterelnök luxizással vádolta Varga Zs. Andrást, és ismét felszólította a lemondásra – mindezt úgy, hogy a Kúria tisztázta: a rekonstrukció terveit még a korábbi vezetés hagyta jóvá, a jelenlegi vezetés pedig még csökkentette is a protokolláris helyiségek méretét. A hétvégén azonban nem csak Varga Zs. András került a miniszterelnök célkeresztjébe: Havasi Bertalant azonnali hatállyal felmentette a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből, viszont a bosszúja jogi akadályokba ütközött.

2026. 05. 17. 12:12
Fotó: Polyák Attila
Havasi Bertalan az egykori Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán találkozott Magyar Péterrel (Fotó: Ladóczki Balázs)
Emlékezetes azonban az is, hogy a hétvégén nem csak a Kúria elnöke került a miniszterelnök célkeresztjébe: a szombat délután megjelent Magyar Közlöny szerint Havasi Bertalant azonnali hatállyal felmentették a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből. 

Havasi ugyanis szombaton bement a munkahelyére, így a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán dohányozva váratlanul szembetalálta magát Magyar Péterrel és az őt kísérő sajtóscsapattal. – Jó, hogy itt vagyok, a miniszterelnök úr a gatyámnál fogva ki tud lógatni valamelyik zászlórúdra – közölte Havasi Bertalan.

 

Magyar Péter bosszúja jogi akadályokba ütközött

A szürreális jelenet Magyar Péter és Havasi Bertalan között végül úgy ért véget, hogy a miniszterelnök közölte, nem tervezi, hogy kilógassa valamelyik zászlórúdon, azt ugyanakkor hozzáfűzte, a helyettes államtitkár sem kapja meg a felmentési pénzt. Havasi mindezt úgy kommentálta, a bíróságon találkoznak.

Tuzson Bence Fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Havasi Bertalant a Magyar Közlönyben megjelentek szerint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára rúgták ki, aki Rogán Antal volt. 

Tuzson Bence szerint Rogán Antal nem tett ilyet, nem is tehetne, ugyanis már nem miniszter. 

Magyar Péter bosszúja tehát jogi akadályokba ütközött, amire Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő igazán szellemesen  reagált: „Értem én az államférfiúi bölcsesség és nagyvonalúság bizonyítására irányuló csillapíthatatlan buzgalmat, de ez a határozat, sajnos, javaslattevő hiányában végrehajthatatlan. Majd legközelebb.”

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
