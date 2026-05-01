pósfai gáborTisza PártTisza-kormány

Bevándorlás- és genderpárti üzletembert választott belügyminiszternek Magyar Péter

A Decathlontól a belügyi tárcáig vezet Pósfai Gábor útja, akit Magyar Péter kért fel miniszternek. A korábbi cégvezető magát kiábrándult jobboldaliként azonosítja, korábban mégis hitet tett a bevándorlás és a gender mellett is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 11:02
Pósfai Gábor Magyar Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ellenpont rámutatott: azóta jól látszik, hogy szó sincs rövid távról. Pósfai Gábort a bevándorlásból következő terrortámadások sem hatották meg, ugyanis később, a 24.hu-nak adott interjújában arra a kérdésre, hogy nem fél-e attól, „hogy a migránsok Iszlámábádot csinálnak Bécsből”, azt válaszolta:

Bécset sokszor választották meg a világ legélhetőbb városának, szuper hely, valóban nemzetiségek szempontjából sokszínűbb, mint Budapest, de messze nem arról van szó, hogy rettegni kellene. Egyelőre inkább az előnyeit látom annak, hogy ennyi náció megfordul a városban.

Egy másik, 2023-as, Válasz Online-nak adott interjúban is kicsinyítette a migrációs problémákat Ausztriában. De ugyanebben az interjúban azt is kifejtette, hogy örül, hogy a gyerekei „sokszínű osztályba” járnak.

Az Ellenpont felhívta a figyelmet arra is, hogy Pósfaira a CEU melletti kiálló személyként is hivatkoztak, amikor a kormány a többi egyetemhez azonos feltételeket kívánt kikényszeríteni a Soros György által alapított intézményből. A Szabad Pécs által hivatkozott petícióban mint jobboldali személyre hivatkoznak rá, holott erre semmilyen jel nem mutatkozott, a baloldaliságára annál inkább.

 

A Decathlon is fejet hajtott a migránspropaganda előtt

Nem csoda, hogy Pósfai Gábor, mint a francia cég magyarországi ügyvezetője a nemzetközi balliberális fősodornak kedves mondatokat nyilatkozott, hiszen az anyacége már évekkel ezelőtt hírhedté vált azzal, hogy a genderideológiát és a migrációt teljes gőzzel propagálja. Például botrányt okozott Franciaországban a Kalenji márkájú, sportoláshoz alkalmas hidzsáb, vagyis muszlim női fejkendő. De a Decathlon olyannyira elkötelezett volt a migráció mellett, hogy

a francia konzervatív tévét bojkottálták is, mivel kritizálta a migrációs politikát.

Emlékezetes az is, hogy Törökországban a Pride hónap alkalmából kiálltak a szexuális kisebbségek jogai mellett, „A Decathlonban minden színnek van helye” szlogennel. Az esetből óriási felháborodás és bojkott lett, a török leányvállalat viszont ezután sem hátrált meg. Később ők is kivonultak Oroszországból a háború kitörését követően, szolidaritást vállalva az ukránokkal.

 

SZDSZ-es polgármesterrel szövetkezett

Figyelemre méltó az is, hogy Pósfai Gábor minden fenntartás nélkül támogatja évek óta Wittinghof Tamás egykori SZDSZ-es polgármestert. A köztük lévő kapcsolat már 2013-ban elkezdődött, amikor együtt jelentették be Budaörsön a Decathlon műjégpályáját. 2017-ben a Decathlon akkori hazai ügyvezetője jelenlétével erősítette a város asztalitenisz szakosztályának szezonzáró ünnepségét.

Sőt, Pósfai ennél is szorosabbra fűzte a viszonyt a baloldali polgármesterrel, hiszen 2017 decemberében már közösen adtak át díjat az SZDSZ-es polgármesterrel az év 12 legjobb sportolójának különböző sportáganként. A multivezető egy interjúban külön méltatta a budaörsi balos polgármestert.

 

Korábban még méltatta a gazdasági eredményeket

Pósfai Gábor sokáig tagadta, hogy politikai pályára készülne, egy 2018-as interjúban még azt állította, hogy korábban azért nem vállalt interjúkat, mert semmiképp nem akart politikai szereplővé válni. 2023-ban mégis arról értekezett, bár korábban a végletekig dicsőítette a migráció miatt fuldokló Bécset, hogy „senki nem szeretne hosszú távon külföldön élni”. 2024-ben pedig már azt mondt:

Az eddigi karrierem egy kerek, lezárt történet, ezért most már szeretném magam kipróbálni valahol máshol, de még nem tudom, hol.

Ezután tűnt fel a Tisza Pártnál, ahol pénztárnok, majd időközben Pest vármegye 2-es számú választókerületének jelöltje is lett. A politikába való belépése után támadni kezdte a Fidesz–KDNP-kormányok gazdaságpolitikáját, azonban Pósfai Gábor korábban maga is elismerte a jobboldali kormányzat sikereit.

– Ha megpróbálunk eltávolodni attól, hogy két oldal fröcsög egymásra, akkor látunk egy stabil gazdaságot. Ha a makroszámokat nézzük, az ország jól teljesít, voltak infrastrukturális fejlesztések, ha pedig a közelebbi közegemet nézem: soha nem látott összegek kerültek a magyar sportba. A céges eredményeinkben is megmutatkozik, hogy nőtt a fogyasztás, az embereknek több maradt a zsebében. És emellett igaz az is, hogy vannak rétegek, amelyek nem részesültek a jótéteményekből, ahogyan szükséges strukturális változások se történtek meg sok területen – mondta a 24.hu-nak.

Az Ellenpont szerint Pósfai Gábornál ugyanaz látható, mint a Tisza többi szereplőjénél: ragaszkodik ő is a kiábrándult jobboldali meséjéhez, azonban ezt sem a családja, sem a tevékenysége nem támasztja alá. Minden megnyilvánulása, gender és migráció melletti kiállása sokkal inkább a baloldalhoz köti.

Borítókép: Magyar Péter és Pósfai Gábor (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

