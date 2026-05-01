Bevándorlás- és genderpárti üzletembert választott belügyminiszternek Magyar Péter

Az Ellenpont rámutatott: azóta jól látszik, hogy szó sincs rövid távról. Pósfai Gábort a bevándorlásból következő terrortámadások sem hatották meg, ugyanis később, a 24.hu-nak adott interjújában arra a kérdésre, hogy nem fél-e attól, „hogy a migránsok Iszlámábádot csinálnak Bécsből”, azt válaszolta:

Bécset sokszor választották meg a világ legélhetőbb városának, szuper hely, valóban nemzetiségek szempontjából sokszínűbb, mint Budapest, de messze nem arról van szó, hogy rettegni kellene. Egyelőre inkább az előnyeit látom annak, hogy ennyi náció megfordul a városban.

Egy másik, 2023-as, Válasz Online-nak adott interjúban is kicsinyítette a migrációs problémákat Ausztriában. De ugyanebben az interjúban azt is kifejtette, hogy örül, hogy a gyerekei „sokszínű osztályba” járnak.

Az Ellenpont felhívta a figyelmet arra is, hogy Pósfaira a CEU melletti kiálló személyként is hivatkoztak, amikor a kormány a többi egyetemhez azonos feltételeket kívánt kikényszeríteni a Soros György által alapított intézményből. A Szabad Pécs által hivatkozott petícióban mint jobboldali személyre hivatkoznak rá, holott erre semmilyen jel nem mutatkozott, a baloldaliságára annál inkább.

A Decathlon is fejet hajtott a migránspropaganda előtt

Nem csoda, hogy Pósfai Gábor, mint a francia cég magyarországi ügyvezetője a nemzetközi balliberális fősodornak kedves mondatokat nyilatkozott, hiszen az anyacége már évekkel ezelőtt hírhedté vált azzal, hogy a genderideológiát és a migrációt teljes gőzzel propagálja. Például botrányt okozott Franciaországban a Kalenji márkájú, sportoláshoz alkalmas hidzsáb, vagyis muszlim női fejkendő. De a Decathlon olyannyira elkötelezett volt a migráció mellett, hogy

a francia konzervatív tévét bojkottálták is, mivel kritizálta a migrációs politikát.

Emlékezetes az is, hogy Törökországban a Pride hónap alkalmából kiálltak a szexuális kisebbségek jogai mellett, „A Decathlonban minden színnek van helye” szlogennel. Az esetből óriási felháborodás és bojkott lett, a török leányvállalat viszont ezután sem hátrált meg. Később ők is kivonultak Oroszországból a háború kitörését követően, szolidaritást vállalva az ukránokkal.