Zsíros pozíciók a haveroknak: így lett a balliberális riporterből államtitkár + videó

A Debrecinerről nehéz lenne azt állítani, hogy független lap lenne, ugyanis egyike volt a USAID-botrányban érintett sajtótermékeknek. A magyar sajtónak nyújtott amerikai támogatás nem közvetlenül a USAID-től érkezett a kedvezményezettekhez, hanem a David Pressman vezette amerikai nagykövetségen keresztül.

A támogatásokat Magyarországon ténylegesen a Mérték Médiaelemző Műhely nevű civil szervezet úgynevezett Szabad Média pályázat programján keresztül osztották szét. Az Ökotárs és a Mérték Médiaelemző Központ által szervezett Szabad Média pályázat során aztán három körben, összesen 319 283 010 forintot kaptak a nyertes sajtótermékek az amerikai demokrata párti vezetéstől, a budapesti amerikai nagykövetségtől. Ezeket a forrásokat 2025 elején Donald Trump leállította.