Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése (Fotó: Havran Zoltán)
A frakció mögé bújik a Tisza-kormány
Miközben a Tisza Párt a kampányban az átláthatóbb jogalkotást és a széles körű társadalmi egyeztetéseket ígérte, első parlamenti hónapjában több fontos törvényjavaslatot is a korábban sokat bírált képviselői indítvány formájában nyújtott be. Az uniós források lehívásához szükséges korrupcióellenes csomag esetében is elmarad az előzetes társadalmi vita.
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