Ez sem jött be, újabb adat cáfolja a Tisza-kormány gazdasági siralmait

Regős Gábor a meglepetést két termékcsoporthoz köti: a háztartási energiához, fűtéshez, ahol kétszázalékos árcsökkenést mért a KSH – ezen belül a tűzifa és a földgáz ára csökkent leginkább, az utóbbi azonban vélhetően összetételhatás.

A másik meglepetés az élelmiszereknél keresendő, ahol havi alapon 0,3 százalékkal csökkentek az árak. Ez éves összevetésben csak 0,5 százalékos áremelkedést jelent az előző havi 1,5 százalék után.

– Az év egészét tekintve a korábbi 3,2 százaléknál alacsonyabb, három százalék alatt inflációval lehet számolni, figyelembe véve az energiaárak magas szintjét is. Ha tehát az olajárak csökkennének, az egy lefelé mutató kockázatot jelentene. Az erős forint és a kiemelkedően alacsony inflációs szint várakozásaim szerint lehetővé teszik a jegybanknak a júniusi kamatcsökkentést, annak ellenére is, hogy az Európai Központi Bank a piaci várakozások szerint a héten kamatot emel. Sőt a mai adat alapján már szinte biztosra vehető a lazítás. A forint ugyanis meglehetősen erős, talán már egy minimálisan gyengébb árfolyam egészségesebb lenne a gazdaságnak és a kockázati megítélés javulása teret is ad a lazításnak, hiszen régiós összehasonlításban a magyar alapkamat inkább magasnak tekinthető – csak a tíz százalék feletti inflációval küzdő Romániáé magasabb. Az alacsony, kétszázalékos maginfláció szintén arra mutat rá, hogy az inflációs alapfolyamatok kedvezőek, azaz van tere a lazításnak – tette hozzá.