gazdaságinflációárak

Ez sem jött be, újabb adat cáfolja a Tisza-kormány gazdasági siralmait

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hatalmas meglepetést mutat a fogyasztói árak alakulása. Az előzetes várakozások minimális emelkedést mutattak, ám a valóságban csökkent a pénzromlás mértéke.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 8:30
Nagyot fékezett az árak növekedése Fotó: MTI / Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Regős Gábor a meglepetést két termékcsoporthoz köti: a háztartási energiához, fűtéshez, ahol kétszázalékos árcsökkenést mért a KSH – ezen belül a tűzifa és a földgáz ára csökkent leginkább, az utóbbi azonban vélhetően összetételhatás.

A másik meglepetés az élelmiszereknél keresendő, ahol havi alapon 0,3 százalékkal csökkentek az árak. Ez éves összevetésben csak 0,5 százalékos áremelkedést jelent az előző havi 1,5 százalék után. 

–  Az év egészét tekintve a korábbi 3,2 százaléknál alacsonyabb, három százalék alatt inflációval lehet számolni, figyelembe véve az energiaárak magas szintjét is. Ha tehát az olajárak csökkennének, az egy lefelé mutató kockázatot jelentene. Az erős forint és a kiemelkedően alacsony inflációs szint várakozásaim szerint lehetővé teszik a jegybanknak a júniusi kamatcsökkentést, annak ellenére is, hogy az Európai Központi Bank a piaci várakozások szerint a héten kamatot emel. Sőt a mai adat alapján már szinte biztosra vehető a lazítás. A forint ugyanis meglehetősen erős, talán már egy minimálisan gyengébb árfolyam egészségesebb lenne a gazdaságnak és a kockázati megítélés javulása teret is ad a lazításnak, hiszen régiós összehasonlításban a magyar alapkamat inkább magasnak tekinthető – csak a tíz százalék feletti inflációval küzdő Romániáé magasabb. Az alacsony, kétszázalékos maginfláció szintén arra mutat rá, hogy az inflációs alapfolyamatok kedvezőek, azaz van tere a lazításnak – tette hozzá.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekvitézi rend

A Vitézi Rend nemzetegyesítő szerepe

Bánó Attila avatarja

A rend hatással lehet Magyarország és a kereszténység védelmével összefüggő katonai nevelésre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.