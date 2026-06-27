Nem az a kérdés, hogy lesz-e 50 fok Budapesten – riasztó jóslat a klímakutatótól
Hőségrekordok, 40 fokos csúcshőmérsékletet várhatóak nyáron Magyarországon, ám a klímakutató szerint ez még csak a kezdet. Ürge-Vorsatz Diána arra figyelmeztetett: hazánk Európa egyik leggyorsabban melegedő térségévé vált, és már nem az a kérdés, hogy lesz-e 50 Celsius-fok Budapesten, hanem az, hogy mikor.
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