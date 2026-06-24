Hegedűs Zsolt revansvágya miatt szállt be a politikába, elárulta, mit tervez ősszel
Nagy ívű reformígéretekről, új hivatalokról és „gyökeres szemléletváltásról” beszélt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy keddi egészségügyi konferencián, ám konkrét vállalásként lényegében csak a kampányban is emlegetett 500 milliárd forintos többletforrást nevezte meg. A tárcavezető szerint a pénzt a szakdolgozói bérek rendezésére és az alapellátás fejlesztésére fordítják majd, ugyanakkor elismerte: az ígért források rendelkezésre állása az uniós pénzek hazahozatalától is függ. A miniszter emellett új egészségügyi hatóságok létrehozását, a kórházi adatok teljes nyilvánosságát és az arcfelismerő kamerák leszerelését is bejelentette.
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