hegedűs zsoltsemmelweisrrfhelyreállítási és ellenállóképességi eszközegészségügyi miniszterminiszter

Hegedűs Zsolt revansvágya miatt szállt be a politikába, elárulta, mit tervez ősszel

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Nagy ívű reformígéretekről, új hivatalokról és „gyökeres szemléletváltásról” beszélt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy keddi egészségügyi konferencián, ám konkrét vállalásként lényegében csak a kampányban is emlegetett 500 milliárd forintos többletforrást nevezte meg. A tárcavezető szerint a pénzt a szakdolgozói bérek rendezésére és az alapellátás fejlesztésére fordítják majd, ugyanakkor elismerte: az ígért források rendelkezésre állása az uniós pénzek hazahozatalától is függ. A miniszter emellett új egészségügyi hatóságok létrehozását, a kórházi adatok teljes nyilvánosságát és az arcfelismerő kamerák leszerelését is bejelentette.

Kárpáti András
2026. 06. 24. 10:12
Forrás: Facebook
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