Karácsony Gergely újabb határidőt talált ki a főváros csődbemenetelére

Az I. kerület polgármestere, Böröcz László pedig arról beszélt,

azokat a feladatokat kell a helyi önkormányzatoknak ellátni, amelyek a helyben élők napi problémáira adnak választ.

A polgármester emellett szembesítette a miniszterelnök egyik ígéretével a megjelenteket. Magyar Péter 2025-ben ugyanis még azt ígérte, hogy megszüntetik a szolidaritási hozzájárulást.

Niedermüller Péter a beszélgetés során kiemelte,

nincs az Európai Unióban olyan főváros, amely akár véletlenül is olyan helyzetbe kerülhetne mint amilyenben Budapest van. Be kell látni, hogy az önkormányzatok az állam részei.

Az eseményre meghívták Őrsi Gergelyt, Budapest II. kerületének polgármesterét is, azonban a politikus nem tudott jelen lenni, lévén, hogy előzetes letartóztatásban van.

A második panelbeszélgetés során pedig a vidéki polgármesterek, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár, Csőzik László, Érd, Eszes Béla, Jánoshida és Heringes Anita, Paks polgármestere beszélgettek az elkövetkezendő időszakról.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének alelnöke, Eszes Béla, Jánoshida polgármester kiemelte,

a nagyok mellett a kicsi önkormányzatokról is fontos beszélni, ugyanis több mint 2800 olyan önkormányzat van, amelynek kevesebb mint 5000 lakosa van.

Érd polgármestere pedig elmondta, három kérdés érdekli az önkormányzati szférát.

Az első a polgármesterek fizetéscsökkentése, a második a cikluskorlát, a harmadik pedig az időközi önkormányzati választás esetleges kiírása.

Ezen három kérdés kapcsán Székesfehérvár polgármestere kiemelte,

jó lenne, hogyha az önkormányzatok helyzetéről, finanszírozásáról beszélnénk. Ugyanis ezek alapozzák meg a közszolgáltatásokat.

Cser-Palkovics András ezt követően a cikluskorlátot antidemokratikusnak nevezte. Hozzátette,

bízzuk ezt a polgárokra. Ha elégedettek velünk megválasztanak, ha nem, akkor pedig mást fognak választani.

A fizetéscsökkentés kapcsán Székesfehérvár polgármestere kiemelte, azzal, hogy visszatérnénk a polgármesterek fizetésének tekintetében a 2024-es szintre, valójában a 2018-as bérszintre kellene visszatérni, ezzel pedig gyakorlatilag megszűnne a főállású polgármesterség a kisterelpülések jó részén.