Borítókép: A jövőben akire rámutat Magyar Péter, azt eltiltják a közhivatalok viselésétől? Fotó: Havran Zoltán
Magyar Péterék nem állnak meg a képviselőknél, már szondázzák, hogy kiket kellene még eltiltani az állami hivatalok viselésétől
Tábornokok, ügyintézők is sorra kerülhetnek, miután a Fidesz politikusait kiiktatták a demokratikus versenyből. Lapunk birtokába került egy kérdéssor, mutatjuk kiknek lehet még félni valójuk.
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