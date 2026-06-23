Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Magyar Péter kormánya nem fogadja a Velencei Bizottságot, ami Sulyok Tamás ügyében akart Budapestre látogatni
A Tisza-kormány nem hajlandó fogadni a Velencei Bizottságot. Németh Zsolt szerint a kormány nem bújhat el a testület elől.
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