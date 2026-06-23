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Gyulai MiklósMagyar Atlétikai szövetséglemondás

Gyulai Miklós lemondott, távozik a Magyar Atlétikai Szövetség éléről

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Szeptember elsején távozik a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról Gyulay Miklós. A sportvezető elvárja, hogy a lemondása után a teljes elnökség is mondjon le.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 19:04
Gyulai Miklós (a képen jobbra) már csak két hónapig lesz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Fotó: STEPH CHAMBERS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A MASZ május végén megtartott közgyűlésén, amelyen 70 küldöttből 66 volt jelen, titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadták el, így a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2025-ös költségvetésre vonatkozóan, továbbá a szakmai részt illetően a tavalyi tevékenységről, valamint az idei tervekről szóló beszámolót sem. Hasonló sorsra jutott az alapszabály módosítása is. Már ezt megelőzően is megosztott volt a tagság, illetve a vezetőség. A tavaly májusi ülésen a szervezetet 2009 óta irányító Gyulai Miklós visszahívása is felmerült, miután a hattagú elnökségből hárman - Németh Zsolt (Dobó SE), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Honvéd) és Tölgyesi Előd (ARAK) - jelezték, szerintük nem az alapszabályban foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét, és a szövetség irányításában nem biztosítja az elnökség közreműködésének lehetőségét.

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