Gyulai Miklós lemondott, távozik a Magyar Atlétikai Szövetség éléről

A MASZ május végén megtartott közgyűlésén, amelyen 70 küldöttből 66 volt jelen, titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadták el, így a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2025-ös költségvetésre vonatkozóan, továbbá a szakmai részt illetően a tavalyi tevékenységről, valamint az idei tervekről szóló beszámolót sem. Hasonló sorsra jutott az alapszabály módosítása is. Már ezt megelőzően is megosztott volt a tagság, illetve a vezetőség. A tavaly májusi ülésen a szervezetet 2009 óta irányító Gyulai Miklós visszahívása is felmerült, miután a hattagú elnökségből hárman - Németh Zsolt (Dobó SE), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Honvéd) és Tölgyesi Előd (ARAK) - jelezték, szerintük nem az alapszabályban foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét, és a szövetség irányításában nem biztosítja az elnökség közreműködésének lehetőségét.