Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)
Ma is megdőlt a napi melegrekord
Az előzetes adatok alapján vasárnap is megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord. Vasárnap már reggel kilenc órára már szinte mindenhol elérte a hőmérséklet a 30 fokot, kivéve a délnyugati és északkeleti határvidék néhány részét.
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