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Erste-részvények, EBRD-nyugdíj: Kármán András le sem tagadhatná, hogy a nemzetközi pénzügyi körökből jött

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Kármán András pénzügyminiszter vagyonnyilatkozata egy budaörsi ház féltulajdonát, Erste-részvényeket és csaknem 59 millió forintnyi, az EBRD-nél felhalmozott nyugdíjmegtakarítást mutat.

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2026. 06. 09. 5:40
Kármán Andás (Fotó: Ladóczki Balázs)
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