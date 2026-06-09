Antik bútorok és kétezer darabos könyvgyűjtemény is gyarapítja Tarr Zoltán vagyonát

Korábban részletes portréban ismertettük Tarr pályafutását, amiből egy erős liberális hátszéllel rendelkező karrierista képe rajzolódik ki, aki politikai ambícióit előbb a református egyházban próbálta megvalósítani, aztán kapcsolatot alakított ki a sorosista körökkel, hogy végül megkerülhetetlen szereplővé Magyar Péter mellett.
Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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