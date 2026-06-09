európai parlamentnemzetgazdasági minisztériumTarr ZoltánMagyar Péter

Antik bútorok és kétezer darabos könyvgyűjtemény is gyarapítja Tarr Zoltán vagyonát

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Műkedvelő, könyvgyűjtő, több, mint 15 millió forint megtakarítással rendelkezik, egy XVI. kerületi családi házban él Tarr Zoltán. A Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere az elmúlt két évben az Európai Parlament képviselőjeként szép summát keresett, amit most kénytelen feladni az összeférhetetlenség miatt, így be kell érnie a csekélyebb hazai javadalmazással, bár a képviselői tiszteletdíj és miniszteri fizetés összességében szintén jó életszínvonalat biztosít.

Munkatársunktól
2026. 06. 09. 6:49
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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Korábban részletes portréban ismertettük Tarr pályafutását, amiből egy erős liberális hátszéllel rendelkező karrierista képe rajzolódik ki, aki politikai ambícióit előbb a református egyházban próbálta megvalósítani, aztán kapcsolatot alakított ki a sorosista körökkel, hogy végül megkerülhetetlen szereplővé Magyar Péter mellett.

Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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