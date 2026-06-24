vízhiányzala vármegyedél - pest megyei víziközmű szolgáltató

Vízhiány léphet fel több településen, komoly veszélyre figyelmeztetnek a szakemberek

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A csaknem 40 fokos hőség miatt egyre nagyobb terhelés nehezedik a vízhálózatokra az egész országban. Ráckevén komoly vízhiánnyal küzdenek, de Zala vármegyében sem jobb a helyzet, már több településen vízkorlátozást vezettek be. Nem egy helységben pedig locsolási tilalmak jöhetnek: a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató műszaki igazgatója szerint Dunavarsányban, Délegyházán és Taksonyban is szükség lehet korlátozásokra.

Pámer Dávid
2026. 06. 24. 16:34
Kánikula, hőség, Forrás: Polyák Attila
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Komoly vízhiány Ráckevén

Az Index helyszíni riportja szerint a probléma Ráckevén nem csupán elméleti veszély. Több helyi lakos arról számolt be, hogy a közelmúltban órákra megszűnt a vízszolgáltatás, ezért már előre kannákban és palackokban tárolnak vizet. 

A lapnak nyilatkozó ráckevei polgármester szerint a település átlagos napi vízfogyasztása 1300–1500 köbméter körül alakul, a legutóbbi forró hétvégén azonban meghaladta a 3600 köbmétert. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a térség kedvelt üdülőövezet. 

A nyári időszakban több ezer nyaralótulajdonos érkezik a településekre, miközben a medencék feltöltése, a kertek locsolása és más nagy vízigényű tevékenységek tovább növelik a hálózat terhelését. A szakemberek szerint a mostani helyzet jól mutatja, hogy az egyre gyakoribb hőhullámok milyen kihívások elé állítják a víziközmű-rendszereket. 

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