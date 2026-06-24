Vízhiány léphet fel több településen, komoly veszélyre figyelmeztetnek a szakemberek

Komoly vízhiány Ráckevén

Az Index helyszíni riportja szerint a probléma Ráckevén nem csupán elméleti veszély. Több helyi lakos arról számolt be, hogy a közelmúltban órákra megszűnt a vízszolgáltatás, ezért már előre kannákban és palackokban tárolnak vizet.

A lapnak nyilatkozó ráckevei polgármester szerint a település átlagos napi vízfogyasztása 1300–1500 köbméter körül alakul, a legutóbbi forró hétvégén azonban meghaladta a 3600 köbmétert. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a térség kedvelt üdülőövezet.

A nyári időszakban több ezer nyaralótulajdonos érkezik a településekre, miközben a medencék feltöltése, a kertek locsolása és más nagy vízigényű tevékenységek tovább növelik a hálózat terhelését. A szakemberek szerint a mostani helyzet jól mutatja, hogy az egyre gyakoribb hőhullámok milyen kihívások elé állítják a víziközmű-rendszereket.