A Fidesz Litresits András szerepének tisztázását követeli a Szőlő utcai ügyben

A sajtótájékoztatón szóba került a parlamenti mobiltelefon-használat kérdése is. Pócs János azzal kapcsolatban, hogy felmerült a mobiltelefonok ülésteremből történő kitiltása, azt mondta: Magyar Péter korábban nagyobb demokráciát ígért, ennek ellenére olyan korlátozásokat vezetne be, amelyekre korábban nem volt példa. A képviselő felidézte, hogy a Fidesz-kormány idején ellenzéki politikusok többször is közvetlen közelről készítettek felvételeket Orbán Viktorról a parlamentben, ennek ellenére soha nem merült fel a mobiltelefonok kitiltása.

Soha senkinek nem jutott volna eszébe kitiltani a telefont, vagy a parlamenti képviselőket óvodás szintre kényszeríteni, hogy hagyják a folyosón a telefonjukat

– fogalmazott Pócs János, aki szerint mindez jól mutatja a jelenlegi miniszterelnök demokráciához való viszonyát.