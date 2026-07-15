magyar mártonkontrollpócs jánoslitresits andrásMagyar Péter

A Fidesz Litresits András szerepének tisztázását követeli a Szőlő utcai ügyben

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Litresits András ügyvéd szerepének tisztázását várja a Fidesz a Szőlő utcai ügyként ismertté vált botrányban – számolt be az MTI. Panyi Miklós és Pócs János szerdai sajtótájékoztatójukon azt állították, hogy az ügyvéd kulcsszerepet játszott Bangó Sándor és Magyar Márton összekapcsolásában, és szerintük több olyan kérdés is van, amelyre az ügyészségi eljárás során választ kell adnia.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 07. 15. 16:18
Fotó: Mirkó István
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A sajtótájékoztatón szóba került a parlamenti mobiltelefon-használat kérdése is. Pócs János azzal kapcsolatban, hogy felmerült a mobiltelefonok ülésteremből történő kitiltása, azt mondta: Magyar Péter korábban nagyobb demokráciát ígért, ennek ellenére olyan korlátozásokat vezetne be, amelyekre korábban nem volt példa. A képviselő felidézte, hogy a Fidesz-kormány idején ellenzéki politikusok többször is közvetlen közelről készítettek felvételeket Orbán Viktorról a parlamentben, ennek ellenére soha nem merült fel a mobiltelefonok kitiltása.

Soha senkinek nem jutott volna eszébe kitiltani a telefont, vagy a parlamenti képviselőket óvodás szintre kényszeríteni, hogy hagyják a folyosón a telefonjukat

 – fogalmazott Pócs János, aki szerint mindez jól mutatja a jelenlegi miniszterelnök demokráciához való viszonyát.

Borítókép: Hegedűs Barbara, Pócs János és Panyi Miklós (Fidesz) országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tart "Feljelentés a tiszás propagandacélokra felhasznált 11 éves Martin ügyében" címmel.
Központi Nyomozó Főügyészség (Fotó: Mirkó István)

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Akkoriban két-három havonta találkoztam Varga Vilmossal, többnyire késő délután, néha este. Előtte csupán azt beszéltük meg, hogy beszélgetni fogunk.

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