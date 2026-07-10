Az alkotmány tizenhetedik módosításának háttere: jogállamiság vagy politikai furkósbot?

Az uniós elit nem más, mint egy hatalmas kettős mérce, amely most azt az alkotmányos rombolást ünnepli, amelynek töredékéért korábban az egész világot fellármázta.

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország ellen zajló támadássorozat – amelyet főként Orbán Viktorék határozott migráció-, gender-, háborúellenes, valamint a multinacionális cégeket megadóztató politikája váltott ki – nem volt más, mint egy színjáték. A hatályos uniós jogszabályokat semmibe véve támadták hazánkat jogállamisági hiányosságokra hivatkozva. Komoly gazdasági nyomás alá helyezve Magyarországot, visszatartották a minket jogszabályok szerint megillető uniós forrásokat, és egy hamis narratívát felépítve hazánkat diktatúrának állították be. Eközben a brüsszeli elit a globális progresszív hálózatokkal karöltve tégláról téglára, lépésről lépésre építette fel romjaiból a hazai ellenzéket, amely végül hatalmas választási győzelmet aratott, 16 év után kibillentve a hatalomból a négy cikluson keresztül kormányzó konzervatív kormányt. A jogállamisági problémák egy szempillantás alatt „megoldódtak”, az uniós pénzcsapok pedig megnyíltak. A kérdés csupán az, milyen háttéralkuk köttettek, közép-, illetve hosszú távon mi lesz ennek az ára, miképpen, kikkel fizetteti vissza a Tisza a támogatás árát.

Korábban ugyanis Magyar Péter maga is elmondta, hogy Brüsszel korántsem a jogállamiság miatt aggódik. Idézzük fel pontosan, hogy miként érvelt a miniszterelnök 2024-ben a Puzsér Róberttel folytatott pódiumbeszélgetésben: „A belgák, a hollandok és a franciák azért beszélnek annyit a magyar jogállamiságról, és azért van tele ezzel a nyugat-európai mainstream sajtó, hogy a sajátjukról ne kelljen beszélni. […] Senkinek ne legyenek illúziói, hogy Brüsszel vagy bármelyik tagállam aggódik a magyar emberek demokráciához fűződő jogaiért, vagy hogy miként szavazhatunk. Ez egy gazdasági szövetség, és mindenki a gazdasági érdekeit érvényesíti, nagyon durván.”

A győzelem nem korlátlan felhatalmazás

Két neves jogászprofesszort is megkérdeztünk, véleményezzék az alaptörvény 17. módosítását.

Pokol Béla: Az alkotmányos intézmények stabilitását a rendszer alapfeltételének tartom. A bírói és alkotmánybírói megbízatásokat nem tekintem politikai újrarendezés tárgyának. Az életkori vagy mandátumhoz kötött szabályok utólagos módosítása szerintem veszélyeztetheti a függetlenséget és a jogbiztonságot.

Pokol Béla. Fotó: Béres Attila

A köztársasági elnök intézményét különösen erős alkotmányos védelem alatt állónak látom, éppen azért, mert a politikai ciklusokon túlmutató stabilitást kell biztosítania. Az államfővel szembeni politikai nyomásgyakorlás ezért a hatalmi ágak egyensúlyát is érintheti.

A közmédia átalakítását csak szigorú alkotmányos keretek között tartom elfogadhatónak. Úgy gondolom, hogy a politikai többség nem írhatja felül az intézményi garanciákat pusztán aktuális kormányzati célok alapján. Számomra az alkotmányos rendszer egyik legfontosabb funkciója a folytonosság biztosítása a politikai ciklusokon túl.

Hack Péter: A jogállam lényegét abban látom, hogy a politikai hatalmat alkotmányos eszközökkel korlátozzuk. Ebből következően sem a köztársasági elnököt, sem az Alkotmánybíróságot nem tekintem a mindenkori politikai többség alárendelt intézményeinek. Ezek a hatalommegosztás rendszerének kulcselemei.

Hack Péter. Fotó: Segesvári Csaba

Az intézményi átalakításokat csak akkor tartom elfogadhatónak, ha azok nem sértik a jogbiztonságot és a pluralizmust. A gyors vagy radikális változtatásokat kockázatosnak látom, mert könnyen felboríthatják a hatalmi egyensúlyt.

Alapvető meggyőződésem, hogy a demokratikus felhatalmazás nem azonos a korlátlan felhatalmazással. A választási győzelem önmagában nem jogosít fel az alkotmányos korlátok lebontására. A jogállam működésének feltétele, hogy a politikai többség döntési szabadsága mindig intézményi keretek között maradjon.