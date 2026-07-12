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Czunyiné dr. Bertalan Judit: Jól szervezett országos akciót folytat a Tisza Párt a polgármesterek ellen

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A Védvonal vezetője összefoglalta az önkormányzati világot érő tiszás megfélemlítéseket és vegzálásokat.

Baranyai Gábor
2026. 07. 12. 16:18
Fotó: Wierl Ádám
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A kampányban már bevált módszer

Beszámolója szerint 

a Tisza Párt hely emberei olyan FB oldalakat hoznak létre, amin a polgármester lejáratását kezdik meg a költségvetési rendeletek szemelvényes közlésével.

 – A településüzemeltetés ismeretének összetettségét nem ismerve kiragadott tételekkel sokkolnak, hogy ez meg az miért kerül annyiba, és vajon kinek a zsebébe megy az az összeg, amivel őszakértőségük szerint több a költség/kiadás, mint amennyit erre ők jónak látnak. Abban sem tudnak különbséget tenni, hogy mi a tervezett kiadási előirányzat és a tényleges, megvalósult kiadási előirányzat, mi az áthúzódó költségvetési tétel stb – írja a Védvonal vezetője, aki azt is bemutatja, hogy eközben a közérdekű adatigénylésekkel megfojtják, leterhelik a kistelepülési hivatalok munkatársait. 

– Olyan adatokat kérnek - feleslegesen - közérdekű adatigénylés formájában, ami az esetek 99%-ban a helyi honlapon elérhető. Mi ez, ha nem túráztatás, vegzálás? Mindeközben 

sem a hivatalok, sem a településvezetők nem kapnak segítséget, támogatást és információt a tiszás képviselőktől. 

Nem válaszolnak kérdésekre, megkeresésekre. Elérhetetlenek. A kérdéseikre, hogy mi lesz az önkormányzati rendszerrel, szemlesütős némaság a válasz,  jobb esetben: „nem tudom.” A kabinetvezetőik pedig birtokba veszik a terepet, fenyegetnek, fenyegetőznek, ők, akiket senki sem választott, akikre senki sem szavazott – fogalmazott Czunyiné dr. Bertalan Judit, aki szerint mindet se nem emberséges, sem nem működő, ezért a polgármesterek, települési képviselők, akiket a tiszás vegzálás és uszítás utolér, számíthatnak a Védvonalra.

Jogi segítség és védelem

A Védvonal a Fidesz által létrehozott polgári, jogi és politikai védelmi szervezet, amelynek megalakulását Orbán Viktor jelentette be 2026 májusában. A kezdeményezés célja, hogy fellépjen a jobboldali szavazókat érő hátrányos megkülönböztetés ellen. A szervezet megszervezésére és irányítására Orbán Viktor Czunyiné dr. Bertalan Juditot kérte fel. A Védvonal budapesti központtal egy olyan jogászi hálózatot alakít ki, amely konkrét jogi segítséget és védelmet nyújt a diszkriminációt vagy retorziót elszenvedő munkavállalóknak, köztisztviselőknek és jobboldali szavazóknak. A szervezet már a megalakulása utáni hetekben lépéseket tett, többek között az ombudsmanhoz fordult a közigazgatásban zajló politikai elbocsátások miatt. 

Borítókép: Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Védvonal vezetője (Fotó: Wierl Ádám)


 

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