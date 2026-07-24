Fokozódik az éghajlatváltozás: brutális hőstressznek van kitéve az emberi szervezet és a természet is

– A hosszú ideig tartó, magas napi középhőmérsékletű időszakok gyakran magukkal vonják az éjszakai felfrissülés hiányát, ami komoly hőstresszt jelent nem csak az emberi szervezetnek, hanem a természetes ökoszisztémáknak is. A magas hőmérsékletek az épített környezetre is hatással vannak, a hőhullámokkal együtt járó aszály pedig nagy kihívást jelent a mezőgazdaságban és a vízgazdálkodásban – hívták fel a figyelmet.

A szakemberek azt is jelezték, a jelen hőhullámai előrevetítik, hogy mire számíthatunk a jövőben. – A HungaroMet új éghajlati portálja 200 év mérési és modellezési adataira építve nyújt átfogó képet a hazai éghajlati folyamatokról és várható tendenciákról, ezzel támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodásban – húzták alá.