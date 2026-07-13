A hatóságok figyelmeztetnek, újabb módszerrel próbálják behálózni a gyermekeket a bűnözők

Megjegyezték, hogy az elkövetők gyakran használják az empátia vagy a lelki támogatás látszatát arra, hogy bizonytalan, kiszolgáltatott gyermekek bizalmába férkőzzenek. A tudatosság, a nyílt kommunikáció és a korai jelzések felismerése kulcsszerepet játszik a gyermekek védelmében.