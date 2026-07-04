Döbbenet: a kislányos szexbabák legalizálását tárgyalta a bíróság
Hatalmas jogi és erkölcsi csata zárult le Németországban, ami az egész európai jogalkotást átírhatja. A német szövetségi alkotmánybíróság végleg pontot tett a vita végére, és betiltotta a gyermek külsejű szexbabák gyártását, importját és birtoklását. Bár a liberális jogvédők az egyéni szabadságjogokra hivatkozva támadták a szigorítást, a bíróság kimondta: a gyermekvédelem és a józan ész felülírja a magánszféra sérthetetlenségét.
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