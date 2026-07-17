Hegedűs Zsolt folytatja a vérengzést: a zalaegerszegi kórház igazgatójának is megüzente, hogy mennie kell

Folyik a tisztogatás, több kórházigazgatót már felmentett Hegedűs Zsolt

Írtunk róla, hogy július elsejével már leváltották a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatóját, Gondos Miklóst. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban Somogyi Alíz gazdasági igazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízását vonatta vissza az egészségügyi miniszter, a Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatójának, Révai Róbertnek a megbízatását pedig megszüntették.