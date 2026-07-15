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Így verik át a gyanútlan autóvásárlókat: ezek a leggyakoribb trükkök a használtautó-piacon

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A használtautó-piac számos buktatót tartogat a gyanútlan vásárlók számára: a kilométeróra manipulálásától a rozsdás alkatrészek eltüntetéséig több olyan módszer létezik, amellyel egyes eladók megpróbálják jobb állapotúnak feltüntetni a járműveket, mint amilyenek valójában. Egy több mint 35 éve dolgozó debreceni autószerelő szerint különösen a külföldről behozott autók esetében kell résen lenni, hiszen egy rossz döntés akár több százezres vagy milliós javítási költséget is jelenthet.

Gábor Márton
2026. 07. 15. 12:22
Fotó: Vémi Zoltán
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Tiba János szerint a leggyakrabban akkor nyúlnak ehhez a módszerhez, amikor az autó már 200-250 ezer kilométer körül jár, mert sok vásárló ösztönösen elutasítja a magasabb futásteljesítményű járműveket.

Pedig a szakember szerint önmagában a kilométerszám nem mondja meg, milyen állapotban van egy autó.

Egy megfelelően karbantartott jármű akár 500-600 ezer kilométert vagy még többet is képes teljesíteni. Sokkal fontosabb például az, hogy rendszeresen cserélték-e benne az olajat, illetve megfelelően szervizelték-e.

Nem mindig az öregebb autó a rosszabb

A szakember szerint a vásárlók gyakran hibásan csak a kilométeróra állását figyelik, miközben az autó használati módja sokkal többet elárulhat.

A kormány, a váltó, az ülések vagy a pedálok kopása árulkodó lehet, különösen idősebb járművek esetében. Ugyanakkor a fiatalabb autóknál ez már kevésbé egyértelmű, hiszen egy néhány éves céges autóban is lehet több százezer kilométer, miközben kívülről jó állapotúnak tűnik.

Ráadásul a kopott alkatrészek cseréjével a valódi használat nyomai is eltüntethetők, ezért kizárólag ezekből a jelekből nem lehet biztos következtetést levonni.

A külföldről behozott autók jelentik a nagyobb kockázatot

Tiba János szerint a legtöbb problémát jellemzően a kereskedésekben értékesített, külföldről behozott autók okozzák.

– Egy magánszemély általában jobban ismeri az autó előéletét, és sok esetben igyekszik tájékoztatni a vevőt az ismert hibákról. A kereskedőknél azonban nagyobb lehet a kísértés arra, hogy a problémákat eltakarják – fogalmazott.

A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy természetesen nem minden kereskedő tisztességtelen, és magáneladó esetében is előfordulhatnak rejtett hibák.

Egymillió forint alatt már nehéz jó autót találni

A használt autók árát illetően a szakember szerint nincs olyan egyszerű szabály, hogy egy bizonyos összeg felett már biztosan jó járművet kap a vásárló. A megbízhatóság elsősorban a típustól és az előélettől függ.

Általánosságban azonban egymillió forint alatt már egyre nehezebb megfelelő állapotú autót találni. A kisebb kategóriás modellek jellemzően 1-1,5 millió forint környékén kezdődnek, míg a középkategóriás autók ára gyakran 3-5 millió forint, a nagyobb járműveké pedig akár 5-10 millió forint is lehet.

A vásárlás előtt ezért mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni. Egy alapos átvizsgálás ugyanis könnyen megtérülhet, hiszen egy motorhiba vagy komolyabb javítás akár több százezer forintos kiadást jelenthet. Egy motorfelújítás például akár 500-800 ezer forintba is kerülhet, így a néhány tízezer forintos előzetes állapotfelmérés sok kellemetlen meglepetéstől óvhatja meg a vásárlót.

Borítókép: Illusztrácó (Fotó: Vémi Zoltán)

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