Így verik át a gyanútlan autóvásárlókat: ezek a leggyakoribb trükkök a használtautó-piacon

Tiba János szerint a leggyakrabban akkor nyúlnak ehhez a módszerhez, amikor az autó már 200-250 ezer kilométer körül jár, mert sok vásárló ösztönösen elutasítja a magasabb futásteljesítményű járműveket.

Pedig a szakember szerint önmagában a kilométerszám nem mondja meg, milyen állapotban van egy autó.

Egy megfelelően karbantartott jármű akár 500-600 ezer kilométert vagy még többet is képes teljesíteni. Sokkal fontosabb például az, hogy rendszeresen cserélték-e benne az olajat, illetve megfelelően szervizelték-e.

Nem mindig az öregebb autó a rosszabb

A szakember szerint a vásárlók gyakran hibásan csak a kilométeróra állását figyelik, miközben az autó használati módja sokkal többet elárulhat.

A kormány, a váltó, az ülések vagy a pedálok kopása árulkodó lehet, különösen idősebb járművek esetében. Ugyanakkor a fiatalabb autóknál ez már kevésbé egyértelmű, hiszen egy néhány éves céges autóban is lehet több százezer kilométer, miközben kívülről jó állapotúnak tűnik.

Ráadásul a kopott alkatrészek cseréjével a valódi használat nyomai is eltüntethetők, ezért kizárólag ezekből a jelekből nem lehet biztos következtetést levonni.

A külföldről behozott autók jelentik a nagyobb kockázatot

Tiba János szerint a legtöbb problémát jellemzően a kereskedésekben értékesített, külföldről behozott autók okozzák.

– Egy magánszemély általában jobban ismeri az autó előéletét, és sok esetben igyekszik tájékoztatni a vevőt az ismert hibákról. A kereskedőknél azonban nagyobb lehet a kísértés arra, hogy a problémákat eltakarják – fogalmazott.

A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy természetesen nem minden kereskedő tisztességtelen, és magáneladó esetében is előfordulhatnak rejtett hibák.

Egymillió forint alatt már nehéz jó autót találni

A használt autók árát illetően a szakember szerint nincs olyan egyszerű szabály, hogy egy bizonyos összeg felett már biztosan jó járművet kap a vásárló. A megbízhatóság elsősorban a típustól és az előélettől függ.