Új miniszteri biztost nevezett ki Hegedűs Zsolt

Hankó Balázs egyetemi Százöt „bátor” ember kerestetik az egyetemi alapítványok felszámolására

Mindent el kell törölni, minden vezetőt le kell váltani, és a helyükre saját embereket kell beültetni. A felsőoktatási alapítványok esetében mindezt – „természetesen” – az autonómia helyreállítására hivatkozva teszik.