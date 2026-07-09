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Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Aranyhalnyi emlékezet + videó

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Összekészített „börtöncsomag” Bayernél, kormányszóvivői tárlatvezetés a török elnök rezidenciáján. Mégis kellenek a Fülöp-szigetekről érkezett ápolók Magyarországon? Patriot rakétákat gyárt majd Ukrajna? Mi a különbség az A hét és a B hét között, pláne, ha az üzemanyagárakról van szó? Vagy éppen az emlékezetről? A nyolcvanas évek kommunizmusában sem tették volna azt, ami most történt Szakács István influenszerrel. Az elmúlt hét legfontosabb eseményeit elemezte politikailag inkorrekt műsorunkban, a Pikkben Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró.

Munkatársunktól
2026. 07. 09. 18:00
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Következett a háború és a béke, avagy az A hét és a B hét logikája, miszerint egyik héten lőnek, a következőn pedig turisták úszkálnak a Hormuzi-szorosban. De miért nincs szó hazánkban az emelkedő üzemanyagárakról? Mindenre választ kapnak a Pikkben.

 

               
       
       
       

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