Következett a háború és a béke, avagy az A hét és a B hét logikája, miszerint egyik héten lőnek, a következőn pedig turisták úszkálnak a Hormuzi-szorosban. De miért nincs szó hazánkban az emelkedő üzemanyagárakról? Mindenre választ kapnak a Pikkben.
Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Aranyhalnyi emlékezet + videó
Összekészített „börtöncsomag” Bayernél, kormányszóvivői tárlatvezetés a török elnök rezidenciáján. Mégis kellenek a Fülöp-szigetekről érkezett ápolók Magyarországon? Patriot rakétákat gyárt majd Ukrajna? Mi a különbség az A hét és a B hét között, pláne, ha az üzemanyagárakról van szó? Vagy éppen az emlékezetről? A nyolcvanas évek kommunizmusában sem tették volna azt, ami most történt Szakács István influenszerrel. Az elmúlt hét legfontosabb eseményeit elemezte politikailag inkorrekt műsorunkban, a Pikkben Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!