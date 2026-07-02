pikkpridebayerambrózyalgoritmus

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Harc az algoritmus ellen + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újra meg kell tanítani az embereket gondolkodni az irányított algoritmus ellen?

Magyar Nemzet
2026. 07. 02. 18:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szó esett a foci-vb-ről is, ahol munkatársaink szerint nincs olyan európai csapat, amelynek érdemes lenne szurkolni. Mint kiderült, mindketten örültek, amikor a németeket kiejtették, valamint amikor Marokkó lealázta Hollandiát. Azt, hogy van-e még igazi európai foci, alaposan szétszálazta két megmondóemberünk.

Bayer és Ambrózy a világ lakosságának alakulását is elemezte, amely szerintük a fehér rasszra nézve nem mutat jót előre.

Áttértek az urbanizációra, ugyanis a Tisza Párt egyik új embere már az SZDSZ őskorában megmondta, hogy faluban élni értelmetlen, a vidéknek nincs semmi értéke. Bayer felidézte, hogy ezeket azok a belpesti értelmiségiek mondják, akik a Balaton környékén felvásárolták az összes olcsó házat és odaköltöztek, majd zavarta őket a harangszó és a kakasok kukorékolása. Az új kormánytag véleményének elemzéséről több a Pikkben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

Roosevelt majdnem belebukott abba, amire Magyar Péter készül

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A történelem ismétli önmagát – csak néha magyarul, néha angolosan, de mindig ugyanazzal a naiv hittel, hogy ha elég hangosan kiabálunk az „intézményekkel”, akkor azok majd szépen behódolnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.