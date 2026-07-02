Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Harc az algoritmus ellen + videó

Szó esett a foci-vb-ről is, ahol munkatársaink szerint nincs olyan európai csapat, amelynek érdemes lenne szurkolni. Mint kiderült, mindketten örültek, amikor a németeket kiejtették, valamint amikor Marokkó lealázta Hollandiát. Azt, hogy van-e még igazi európai foci, alaposan szétszálazta két megmondóemberünk.

Bayer és Ambrózy a világ lakosságának alakulását is elemezte, amely szerintük a fehér rasszra nézve nem mutat jót előre.

Áttértek az urbanizációra, ugyanis a Tisza Párt egyik új embere már az SZDSZ őskorában megmondta, hogy faluban élni értelmetlen, a vidéknek nincs semmi értéke. Bayer felidézte, hogy ezeket azok a belpesti értelmiségiek mondják, akik a Balaton környékén felvásárolták az összes olcsó házat és odaköltöztek, majd zavarta őket a harangszó és a kakasok kukorékolása. Az új kormánytag véleményének elemzéséről több a Pikkben.