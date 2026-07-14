Puzsér Róbert kiakadt Magyar Péterékre, ártalmasnak tartja amit tettek

– Legyen 2026 korszakhatár: a Tisza képviselői ne vegyék át a korábbi elitektől ezt gyűlöletmetódust – üzente az általa is támogatott Tisza Pártnak Puzsér.

Emlékezetes, Magyar Péter feltűnése után Puzsér Róberttel is egész estés kibeszélőshow-t tartott, az akkor még feltörekvő politikus itt mondott is érdekes dolgokat, például az Európai Unió működéséről. Nemrég a redditen Magyar azt írta, hogy nem fog újra leülni Puzsérral, és jó oka van rá.

Borítókép: Puzsér Róbert a rendszerbontó koncert szervezőjeként. Fotó: Ladóczki Balázs