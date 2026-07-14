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Takács Péter elárulta, ki lenne szerinte a legalkalmasabb a Fidesz új frakcióvezetőjének

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Puzsér Róbert kiakadt Magyar Péterékre, ártalmasnak tartja amit tettek

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Kiakadt Magyar Péterék kivonulásán Puzsér Róbert. A publicista szerint semelyik párt nem teheti meg azt, hogy kivonul az Országgyűlésből. Puzsér felidézte, a módszer még az SZDSZ-től származik.

Kreft-Horváth Márk
2026. 07. 14. 15:17
Fotó: Ladóczki Balázs
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– Legyen 2026 korszakhatár: a Tisza képviselői ne vegyék át a korábbi elitektől ezt gyűlöletmetódust – üzente az általa is támogatott Tisza Pártnak Puzsér. 

Emlékezetes, Magyar Péter feltűnése után Puzsér Róberttel is egész estés kibeszélőshow-t tartott, az akkor még feltörekvő politikus itt mondott is érdekes dolgokat, például az Európai Unió működéséről. Nemrég a redditen Magyar azt írta, hogy nem fog újra leülni Puzsérral, és jó oka van rá. 

Borítókép: Puzsér Róbert a rendszerbontó koncert szervezőjeként. Fotó: Ladóczki Balázs

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