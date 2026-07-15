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Tiszás villámkarrier: hetek alatt lett ezredes a kiugrott rendőrszázados

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Néhány hét alatt három rendfokozatot lépett előre Szabó Bence: a Tisza választási győzelme után előbb őrnaggyá nevezték ki, majd július 7-től már ezredesként és a Belügyminisztérium kabinetfőnökeként szolgál. A tárca ugyanakkor elismerte, hogy az egykori rendőrszázados nem rendelkezik az új rendfokozatához szükséges valamennyi képesítéssel, köztük a rendészeti szakvizsgával sem. Szabó a kampány hajrájában a Direkt36-nak adott interjújával került a figyelem középpontjába, később pedig hivatali visszaélés gyanúja miatt is eljárás indult ellene, amelyet azóta megszüntettek.

Kárpáti András
2026. 07. 15. 17:15
Forrás: Facebook
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Az egykori nyomozó eddigi pályafutása nem mondható kiemelkedőnek. Korábban az Ellenpont arról számolt be, hogy információik szerint Szabó Bence egyáltalán nem volt sikeres a rendőri munkában. Szabó a NAV-nál is dolgozott, ahonnan távoznia kellett, majd a Nemzeti Nyomozó Irodánál az volt a legfőbb problémája, hogy nem tudott úgy haladni a ranglétrán, ahogy szeretett volna, tehetségesebb kollégái mindig megelőzték. 


 


 

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Akkoriban két-három havonta találkoztam Varga Vilmossal, többnyire késő délután, néha este. Előtte csupán azt beszéltük meg, hogy beszélgetni fogunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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