Tiszás villámkarrier: hetek alatt lett ezredes a kiugrott rendőrszázados

Az egykori nyomozó eddigi pályafutása nem mondható kiemelkedőnek. Korábban az Ellenpont arról számolt be, hogy információik szerint Szabó Bence egyáltalán nem volt sikeres a rendőri munkában. Szabó a NAV-nál is dolgozott, ahonnan távoznia kellett, majd a Nemzeti Nyomozó Irodánál az volt a legfőbb problémája, hogy nem tudott úgy haladni a ranglétrán, ahogy szeretett volna, tehetségesebb kollégái mindig megelőzték.



