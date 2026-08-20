Megmutatjuk, hogy mire számíthat az augusztus 20-i nemzeti ünnepen

A közösségi közlekedést érintő változás, hogy augusztus 15. és 25. között a 16-os busz nem közlekedik, szerepét a sűrűbben induló és részben módosított útvonalon járó 16A, 116-os és 216-os járatok veszik át. A Lánchíd lezárása miatt a 105-ös, a 210-es, a 210B és a 910-es autóbuszokat az Erzsébet hídra terelik, a 178-as busz pedig csak a budai oldalon jár. Szintén rövidített vagy terelt útvonalon közlekedik az ünnepi időszakban a 107-es busz, valamint a 2-es, a 2B, a 19-es és a 41-es villamos, az éjszakai buszok egy része pedig a Margit híd felé kerül.

Az augusztus 20-i esti rendezvények helyszíneinek megközelítése és a hazajutás megkönnyítése érdekében a közösségi közlekedési járatok a megszokottnál sűrűbben indulnak.

A belvárost érintő főbb busz-, troli- és villamosvonalakon – kiemelten a nagykörúti 6-os villamos vonalán – egész éjjel gyakoribb lesz a követés. Az M2-es, az M3-as és az M4-es metró, valamint a margitszigeti 26-os busz üzemidejét jelentősen meghosszabbítják, így a hazatérők ezekkel a járatokkal egészen hajnali fél háromig utazhatnak.

Idén rövidebb lesz a tűzijáték

Az idei augusztus 20-i ünnepséghez kapcsolódó programok egészen augusztus 23-ig tartanak. Budapesten tíz kiemelt helyszínnel készülnek: a Margit-szigeten, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Szabadság téren, a Várkertben, a Budai Várban, a Városligetben, a Szent István téren a Bazilikánál, illetve a rakpartokon.

Augusztus 20-án reggel 8 órakor a Kossuth téren kezdődik a program a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással. Ezt katonai és légi parádé követi, amelyet a rakpartokról lehet majd figyelemmel kísérni.

A hagyományos programelemek között idén is ott lesz a Magyar ízek utcája, a Mesterségek ünnepe, a Szent Jobb-körmenet, az ünnepi szentmise, a protestáns sokadalom, a nyitott Parlament és a Városliget honvédelmi programjai. A Margit-szigeten napközben elsősorban a családokat várják, este pedig fényjátékok és koncertek lesznek. A Műegyetem rakpart a fiataloknak szóló elektronikus zenei programok helyszíne lesz, míg a Szabadság tér találkozási pontként működik.