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Megmutatjuk, hogy mire számíthat az augusztus 20-i nemzeti ünnepen

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A szokásoknak megfelelően idén is lesz augusztus 20-án tűzijáték, azonban a korábbiakhoz képest rövidebb ideig fog tartani. A Tisza-kormány számost hagyományos programon változtatott, bár vannak események, amikhez nem nyúltak. A közlekedésben és az üzletek nyitvatartásiban is változások lesznek.

Magyar Nemzet
2026. 08. 20. 5:30
Fotó: Ladóczki Balázs
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A közösségi közlekedést érintő változás, hogy augusztus 15. és 25. között a 16-os busz nem közlekedik, szerepét a sűrűbben induló és részben módosított útvonalon járó 16A, 116-os és 216-os járatok veszik át. A Lánchíd lezárása miatt a 105-ös, a 210-es, a 210B és a 910-es autóbuszokat az Erzsébet hídra terelik, a 178-as busz pedig csak a budai oldalon jár. Szintén rövidített vagy terelt útvonalon közlekedik az ünnepi időszakban a 107-es busz, valamint a 2-es, a 2B, a 19-es és a 41-es villamos, az éjszakai buszok egy része pedig a Margit híd felé kerül.

Az augusztus 20-i esti rendezvények helyszíneinek megközelítése és a hazajutás megkönnyítése érdekében a közösségi közlekedési járatok a megszokottnál sűrűbben indulnak.

A belvárost érintő főbb busz-, troli- és villamosvonalakon – kiemelten a nagykörúti 6-os villamos vonalán – egész éjjel gyakoribb lesz a követés. Az M2-es, az M3-as és az M4-es metró, valamint a margitszigeti 26-os busz üzemidejét jelentősen meghosszabbítják, így a hazatérők ezekkel a járatokkal egészen hajnali fél háromig utazhatnak.

Idén rövidebb lesz a tűzijáték

Az idei augusztus 20-i ünnepséghez kapcsolódó programok egészen augusztus 23-ig tartanak. Budapesten tíz kiemelt helyszínnel készülnek: a Margit-szigeten, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Szabadság téren, a Várkertben, a Budai Várban, a Városligetben, a Szent István téren a Bazilikánál, illetve a rakpartokon. 

Augusztus 20-án reggel 8 órakor a Kossuth téren kezdődik a program a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással. Ezt katonai és légi parádé követi, amelyet a rakpartokról lehet majd figyelemmel kísérni.

A hagyományos programelemek között idén is ott lesz a Magyar ízek utcája, a Mesterségek ünnepe, a Szent Jobb-körmenet, az ünnepi szentmise, a protestáns sokadalom, a nyitott Parlament és a Városliget honvédelmi programjai. A Margit-szigeten napközben elsősorban a családokat várják, este pedig fényjátékok és koncertek lesznek. A Műegyetem rakpart a fiataloknak szóló elektronikus zenei programok helyszíne lesz, míg a Szabadság tér találkozási pontként működik.

A Kossuth téren pedig a hagyomány és a kortárs ünneplés találkozik: a reggeli hivatalos ceremóniák után este már egészen más jellegű program következik. Az esti látványprogram 21 órakor kezdődik, amikor a Parlament épületén fényfestés indul, amelyet a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna-szakaszon drónshow, lézer- és fényjáték egészít ki.

A tűzijáték 21 óra 20 perckor kezdődik, és körülbelül tíz percig tart.

A látvány a Margit híd és az Erzsébet híd közötti Duna-szakaszon bontakozik ki, miközben a Parlament fényfestése is kiemelt szerepet kap. A szervezők hangsúlyozása szerint nem egyszerűen egy rövidebb tűzijátékról van szó. A teljes esti műsor egy nagyobb történetet mesél el, amelynek a mintegy tízperces tűzijáték lesz a fináléja. A „Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből” című audiovizuális show ugyancsak erre a dramaturgiai gondolatra épül. A mintegy harmincperces műsor a Kárpát-medence születésével kezdődik, majd a magyarság megérkezésén és az államalapításon keresztül különböző történelmi korszakokat idéz fel.

Diszkóvá alakul a Kossuth tér

Közben más helyszíneken is rendhagyó módon szervezi meg a Szent István napot az új kormány. A Műegyetem rakparton, a Szent Gellért térnél elektronikus zenei programok lesznek. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy videóban vázolta, hogy a Margit-szigeten tervezett családi nap mellett a Kossuth téren, a parlament előtt bulit tartanak majd, ahol DJ-k fogják szórakoztatni az egybegyűlteket. A program leírása szerint:

az idei augusztus 20-i ünnep sok szempontból más lesz, mint amint az elmúlt években megszokhattunk. Magyarország történelmét innovatív látványtechnológia segítségével meséljük el, egy izgalmas, de közérthető kortárs átértelmezéssel, még átélhetőbbé téve közös örökségünket. Bár a megközelítés és az eszköztár modern, a cél nem a hagyományok felülírása, hanem az, hogy a technológia és a történetmesélés által megteremtsük a kapcsolódás lehetőségét közös múltunkhoz és jövőnkhöz.

Borítókép: Augusztus 20-i tűzijáték (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

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