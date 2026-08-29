Az Egyesült Államokból cáfolták Magyar Péter legújabb hazugságát
A Tisza szimpatizánsai szinte egy emberként tiltakoztak az ellen, hogy a parlament Unger Annát választotta meg az NVVH élére. Többen azt kifogásolták, hogy Unger nem rendelkezik jogi végzettséggel, amire válaszul Magyar Péter azt állította, hogy az Egyesült Államokban az FBI vezetője sem jogász. De az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda egyértelműen cáfolta a miniszterelnök állítását.
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