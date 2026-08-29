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Az Egyesült Államokból cáfolták Magyar Péter legújabb hazugságát

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A Tisza szimpatizánsai szinte egy emberként tiltakoztak az ellen, hogy a parlament Unger Annát választotta meg az NVVH élére. Többen azt kifogásolták, hogy Unger nem rendelkezik jogi végzettséggel, amire válaszul Magyar Péter azt állította, hogy az Egyesült Államokban az FBI vezetője sem jogász. De az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda egyértelműen cáfolta a miniszterelnök állítását.

Máté Patrik
2026. 08. 29. 11:25
Fotó: Havran Zoltán
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Pilhál György
idezojelekszulejmán

Egy elátkozott nap

Pilhál György avatarja

Az idea, hogy au­gusz­tus 29. szeren­cse­nap az oszmán szá­má­ra, alighanem ek­kor vert gyö­ke­ret a nagy­ra­vá­gyó Szulejmán szultán fejében. Igaza lett.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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