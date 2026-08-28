Magyar Péter teljesen ki fog borulni: ott nyaralt Radnai Márk, ahol Orbán Viktor
Magyar Péter az elmúlt napokban azt bírálta, hogy a kormány vezetői az energiaválság idején nyaraltak, miközben a Tisza Párt vezetői a paksi atomerőműnél voltak. Bohár Dániel szerint azonban a Tisza soraiban is akadt olyan vezető politikus, aki ugyanekkor Horvátországban nyaralt: Radnai Márk, a párt alelnöke, akinek a nyaralásáról közzétett fotók szerint éppen ott tartózkodott, ahol Orbán Viktor is.
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