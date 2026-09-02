kegyelmi ügybizottság elnökschummer orsolyakegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottságbizottság

Kényszerintézkedéssel fenyeget a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság tiszás elnöke

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Szerdán 14 órától tartja első ülését a Tisza Párt javaslatára létrehozott, a kegyelmi botrányt vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Tisza által delegált elnöke szerint a bizottság célja a kegyelmi ügy felelőseinek feltárása, miközben már az első tájékoztatón szóba került az érintettek beidézése és a kényszerintézkedés lehetősége is.

Gábor Márton
2026. 09. 02. 12:43
Fotó: Ladóczki Balázs
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A vizsgálóbizottság elnöke a sajtótájékoztató során számtalan alkalommal arra hivatkozott, az iratanyagok áttekintése után tud válaszolni számtalan kérdésre, majd pedig reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy december 31-ig eredményesen fog zárulni a vizsgálat. 

A kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság tagjai:

  • Schummer Orsolya (Tisza) a bizottság elnöke,
  • Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke,
  • Novák Előd (Mi Hazánk), a bizottság alelnöke,
  • Borics Mihály (Tisza),
  • Kalázdi-Kerekes Kinga (Tisza),
  • Máthé Zsuzsa (KDNP).

A bizottság a mai napon tartja alakuló ülését, amelynek napirendjén az ügyrend és a munkaterv megvitatása, lehetőség szerinti elfogadása, valamint a vizsgálathoz szükséges iratok körének előzetes meghatározása szerepel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

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