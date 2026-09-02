Kényszerintézkedéssel fenyeget a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság tiszás elnöke

A vizsgálóbizottság elnöke a sajtótájékoztató során számtalan alkalommal arra hivatkozott, az iratanyagok áttekintése után tud válaszolni számtalan kérdésre, majd pedig reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy december 31-ig eredményesen fog zárulni a vizsgálat.

A kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság tagjai:

Schummer Orsolya (Tisza) a bizottság elnöke,

Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke,

Novák Előd (Mi Hazánk), a bizottság alelnöke,

Borics Mihály (Tisza),

Kalázdi-Kerekes Kinga (Tisza),

Máthé Zsuzsa (KDNP).

A bizottság a mai napon tartja alakuló ülését, amelynek napirendjén az ügyrend és a munkaterv megvitatása, lehetőség szerinti elfogadása, valamint a vizsgálathoz szükséges iratok körének előzetes meghatározása szerepel.