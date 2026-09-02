Kényszerintézkedéssel fenyeget a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság tiszás elnöke

A vizsgálóbizottság elnöke a sajtótájékoztató során számtalan alkalommal arra hivatkozott, az iratanyagok áttekintése után tud válaszolni számtalan kérdésre, majd pedig reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy december 31-ig eredményesen fog zárulni a vizsgálat.
A kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság tagjai:
- Schummer Orsolya (Tisza) a bizottság elnöke,
- Zsigó Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke,
- Novák Előd (Mi Hazánk), a bizottság alelnöke,
- Borics Mihály (Tisza),
- Kalázdi-Kerekes Kinga (Tisza),
- Máthé Zsuzsa (KDNP).
A bizottság a mai napon tartja alakuló ülését, amelynek napirendjén az ügyrend és a munkaterv megvitatása, lehetőség szerinti elfogadása, valamint a vizsgálathoz szükséges iratok körének előzetes meghatározása szerepel.
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