Hosszú időre bezárnák a mauzóleum rémét
Tíz év után született ítélet a pécsi Zsolnay-mauzóleumnál elkövetett megdöbbentő emberölési kísérlet ügyében. Egy férfi 2016-ban áramot vezetett az épület fémkapujába, hogy több embert megöljön, ám személyét csak évekkel később, újabb bűncselekményei nyomán sikerült azonosítani. A Pécsi Törvényszék most tizenkét év fegyházbüntetésre ítélte, a döntés nem jogerős.
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