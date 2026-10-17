„A cél? Valljak bárki politikusra, akkor megoldódik a helyzetem” – a börtönből üzent az NKA-ügyben fogvatartott egykori államtitkár

Levelében azt állítja: az ügyészség részéről olyan nyomásgyakorlást tapasztal, amelynek célja, hogy más politikusokra tegyen terhelő vallomást.

És a cél? Valljak bárki politikusra, akkor megoldódik a helyzetem

– fogalmazott. Varga-Bajusz ugyanakkor arról is írt, hogy a legnehezebb számára nem saját helyzete, hanem az, hogy elszakították három gyermekétől. Szerinte gyermekei próbálják tartani magukat, de pontosan tudja, milyen lelki megpróbáltatást jelent számukra, hogy édesanyjukat börtönbe zárták. A család mindeközben igyekszik helytállni. A volt államtitkár szerint férje, édesanyja és anyósa minden szeretetükkel azon dolgoznak, hogy a családot az ő távollétében is összetartsák.

Varga-Bajusz Veronika a levelében végül arra kérte az érte imádkozókat, hogy gyermekeiért és családjáért is imádkozzanak, mert nekik is nagy szükségük van az erőre. A volt államtitkár kiemelte, hogy keresztényként tudja: kötelessége lenne megbocsátani azoknak, akik szerinte igazságtalanul jártak el vele szemben.

Amitn arról már korábban is beszámoltunk, a Kereszténydemokrata Néppárt pénteken közös imádságot tartott a Belvárosi plébániatemplomban a letartóztatott korábbi kormányzati szereplőkért és családjaikért. Az eseményen Hankóné Hrágyel Zsuzsanna, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter felesége is felszólalt, és arra kérte a résztvevőket, hogy minden este kilenc órakor imádkozzanak férjéért. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pedig Seszták Miklós családjának üzenetét tolmácsolta.

A Belvárosi plébániatemplomban gyűltek össze imára a politikai foglyokkal szolidáris hívők. Forrás: Facebook/Rétvári Bence

Az eseményen elhangzottak szerint a közös imádság nemcsak a letartóztatott politikusok szabadulásáért, hanem hozzátartozóikért is szólt.

A három érintett – Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika és Seszták Miklós – különböző büntetőeljárásokban került letartóztatásba. A Fidesz és a KDNP az ügyeket politikai indíttatásúnak tartja.

Varga-Bajusz Veronika levele kapcsán Orbán Viktor volt miniszterelnök is megszólalt. A Fidesz elnöke a közösségi oldalán, amelyen megosztotta a volt államtitkár férjének bejegyzését, annyi írt,