Rendkívüli

A Tisza-kormány bejelentése alapjaiban rengetheti meg a magyar kézilabdát

„A cél? Valljak bárki politikusra, akkor megoldódik a helyzetem” – a börtönből üzent az NKA-ügyben fogvatartott egykori államtitkár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Varga-Bajusz Veronika szerint politikai koncepciós eljárás zajlik ellene, és továbbra is bízik abban, hogy az igazság végül győzni fog. A politikus letartóztatása óta először írt hosszabban arról, hogyan éli meg a fogvatartást, miközben három gyermekétől is elszakították.

Gábor Márton
2026. 10. 17. 8:32
Borítókép: Varga-Bajusz Veronika egykori államtitkár (Fotó: Havran Zoltán)

Levelében azt állítja: az ügyészség részéről olyan nyomásgyakorlást tapasztal, amelynek célja, hogy más politikusokra tegyen terhelő vallomást.

És a cél? Valljak bárki politikusra, akkor megoldódik a helyzetem

– fogalmazott. Varga-Bajusz ugyanakkor arról is írt, hogy a legnehezebb számára nem saját helyzete, hanem az, hogy elszakították három gyermekétől. Szerinte gyermekei próbálják tartani magukat, de pontosan tudja, milyen lelki megpróbáltatást jelent számukra, hogy édesanyjukat börtönbe zárták. A család mindeközben igyekszik helytállni. A volt államtitkár szerint férje, édesanyja és anyósa minden szeretetükkel azon dolgoznak, hogy a családot az ő távollétében is összetartsák.

Varga-Bajusz Veronika a levelében végül arra kérte az érte imádkozókat, hogy gyermekeiért és családjáért is imádkozzanak, mert nekik is nagy szükségük van az erőre. A volt államtitkár kiemelte, hogy keresztényként tudja: kötelessége lenne megbocsátani azoknak, akik szerinte igazságtalanul jártak el vele szemben. 

Amitn arról már korábban is beszámoltunk, a Kereszténydemokrata Néppárt pénteken közös imádságot tartott a Belvárosi plébániatemplomban a letartóztatott korábbi kormányzati szereplőkért és családjaikért. Az eseményen Hankóné Hrágyel Zsuzsanna, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter felesége is felszólalt, és arra kérte a résztvevőket, hogy minden este kilenc órakor imádkozzanak férjéért. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pedig Seszták Miklós családjának üzenetét tolmácsolta.

A Belvárosi plébániatemplomban gyűltek össze imára a politikai foglyokkal szolidáris hívők. Forrás: Facebook/Rétvári Bence

Az eseményen elhangzottak szerint a közös imádság nemcsak a letartóztatott politikusok szabadulásáért, hanem hozzátartozóikért is szólt.

A három érintett – Hankó Balázs, Varga-Bajusz Veronika és Seszták Miklós – különböző büntetőeljárásokban került letartóztatásba. A Fidesz és a KDNP az ügyeket politikai indíttatásúnak tartja.

Varga-Bajusz Veronika levele kapcsán Orbán Viktor volt miniszterelnök is megszólalt. A Fidesz elnöke a közösségi oldalán, amelyen megosztotta a volt államtitkár férjének bejegyzését, annyi írt, 

Imádkozunk érted, Veronika!

Borítókép: Varga-Bajusz Veronika egykori államtitkár (Fotó: Havran Zoltán)

varga - bajusz veronikahankó balázskereszténydemokrata néppártseszták miklósfideszSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekbaloldal

Leszámolni vele

Pilhál György avatarja

– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu