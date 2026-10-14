A politikai rabok kiszabadulásáért szerveznek imát
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán tudatta, hogy közös imát szerveznek a politikai rabok kiszabadulásáért. Mint jelezte, várnak mindenkit, aki kiáll Hankó Balázs és társai mellett.
További Belföld híreink
További Belföld híreink
Komment
Összesen 2 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en