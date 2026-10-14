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A kommentelők a szövegértés hiányát is számon kérték Kapitány Istvánon, miután cáfolta a lemondását

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Köznevetség tárgyává vált Kapitány István a lemondását cáfoló Facebook-bejegyzésével. A Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterét ugyanis számos kommentelő kigúnyolta, amiért félreértelmezte a róla megjelent sajtóhírt, amely nem a távozását állította, csupán annak fontolgatásáról számolt be. A hozzászólók azonban nem álltak meg a szövegértési problémák felemlegetésénél: a tárcavezető korábbi gazdaságpolitikai ígéreteit és szakmai alkalmasságát is számon kérték, sőt akadt, aki egyenesen a Shellhez küldte volna vissza.

Kárpáti András
2026. 10. 14. 13:55
Forrás: Facebook

Magdolna ennél is keményebben fogalmazott: „De nyugodtan mondjon le! Nem tartotta be az ígéretét! Bírálta az előző kormányt! Hol van az üzemanyag áfa csökkentés? Ön mondta hogy a magas árak miatt az állam mennyi hasznot szerez! Akkor rajta!”

 
 
 
 

A vagyonnyilatkozata szerint mintegy 6 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkező miniszternek az a kijelentése is heves reakciókat váltott ki, hogy lemondott a fizetéséről. „Mondjuk amennyit a Shell részvényeid hoznak ezekben a hónapokban, a fizetésed tényleg elhanyagolható mellette...” – jegyezte meg Pál. László pedig csak annyit kommentelt, hogy „good idea”.

 
 

Váratlan távozás, tisztázatlan háttér

Mint lapunk korábban megírta, Tótth András energetikai államtitkár október 13-án, alig öt hónappal kinevezése után személyes okokra hivatkozva távozott. A távozás azért is vet fel kérdéseket, mert Kapitány nem sokkal korábban jelentős hatásköröket ruházott Tótthra, köztük az MVM és a Paks II. projektcége feletti tulajdonosi jogok gyakorlását. Deák Dániel politikai elemző emellett Magyar Péter és Kapitány István közötti állítólagos konfliktusokról is beszámolt, amelyek szerinte a kormányon belüli hatalmi viszonyokat és gazdaságpolitikai nézetkülönbségeket érintik. Egyelőre nem tisztázott, mi vezetett Tótth váratlan lemondásához, és ki veszi át a nemrég kibővített energetikai jogosítványait.

shellkapitány istvántótth andrásállamtitkárminiszterSzóljon hozzá!

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