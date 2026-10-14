A kommentelők a szövegértés hiányát is számon kérték Kapitány Istvánon, miután cáfolta a lemondását

Magdolna ennél is keményebben fogalmazott: „De nyugodtan mondjon le! Nem tartotta be az ígéretét! Bírálta az előző kormányt! Hol van az üzemanyag áfa csökkentés? Ön mondta hogy a magas árak miatt az állam mennyi hasznot szerez! Akkor rajta!”

A vagyonnyilatkozata szerint mintegy 6 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkező miniszternek az a kijelentése is heves reakciókat váltott ki, hogy lemondott a fizetéséről. „Mondjuk amennyit a Shell részvényeid hoznak ezekben a hónapokban, a fizetésed tényleg elhanyagolható mellette...” – jegyezte meg Pál. László pedig csak annyit kommentelt, hogy „good idea”.

Váratlan távozás, tisztázatlan háttér

Mint lapunk korábban megírta, Tótth András energetikai államtitkár október 13-án, alig öt hónappal kinevezése után személyes okokra hivatkozva távozott. A távozás azért is vet fel kérdéseket, mert Kapitány nem sokkal korábban jelentős hatásköröket ruházott Tótthra, köztük az MVM és a Paks II. projektcége feletti tulajdonosi jogok gyakorlását. Deák Dániel politikai elemző emellett Magyar Péter és Kapitány István közötti állítólagos konfliktusokról is beszámolt, amelyek szerinte a kormányon belüli hatalmi viszonyokat és gazdaságpolitikai nézetkülönbségeket érintik. Egyelőre nem tisztázott, mi vezetett Tótth váratlan lemondásához, és ki veszi át a nemrég kibővített energetikai jogosítványait.