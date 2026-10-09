Bocsánatot kért az Orbán-kormány egykori államtitkára a bicskei áldozatoktól

Hozzátette: kialakítottak továbbá egy négyszintű jelzőrendszert (helyi, térségi, megyei és országos szinten), megerősítették a járási gyermekjóléti központokat, valamint jelzőrendszeri protokollokat adtak ki, hogy egyetlen bántalmazásra, elhanyagolásra vagy más típusú veszélyeztetettségre utaló bejelentés se sikkadjon el. Majd jelezte: bevezették továbbá, hogy szankcionálni lehessen az egészségügyi és közoktatási dolgozókat, ha elmulasztanak jelenteni egy tudomásukra jutott bántalmazást, valamint bevezették az óvodai és iskolai szociális segítést, hogy a bántalmazásokat időben észleljék a dolgozók, és a gyermekek megfelelő segítséget kapjanak.

Mindent igyekeztek megtenni, hogy ne történjenek hasonló esetek

Közlése szerint 2016 februárjában létrehozták a Gyermekeink Biztonságáért kiemelt ügyek munkacsoportot annak vizsgálatára, hogy az illetékes szervek a jogszabályoknak megfelelően jártak-e el egy-egy ügyben. A munkacsoport 2016 novemberében tárgyalta a bicskei intézményben történteket. Majd 2017-ben szigorították a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezési eljárását, hogy ne fordulhasson elő többé, hogy fenntartóváltáskor nem adnak át olyan adatokat, amelyek a vezetői munkakör betöltése szempontjából rendkívül fontosak.

Czibere kiemelte, hogy szintén ettől az évtől került a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat feladatai közé az áldozatsegítés, valamint szigorították a büntető törvénykönyvet is, a bíróságnak azóta véglegesen el kell tiltania a gyermekekkel kapcsolatos bármilyen foglalkozástól, munkától vagy tevékenységtől azokat az elkövetőket, akik 18 év alatti fiatalok sérelmére követték el a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményeket.

Hozzátette:

2018-ban került a jogszabályba a szervezetileg önálló és független gyermekvédelmi szakszolgálat felállítása.

A volt államtitkár hangsúlyozta, hogy 2014 és 2018 között az ágazatvezetés mindent igyekezett megtenni, hogy hasonló esetek soha többé ne történhessenek meg ártatlan gyermekekkel. Valamennyi gyermektől, aki ebben az időszakban – minden, őt megvédeni akaró igyekezetünk ellenére – esett áldozatául egy bántalmazónak bármely intézményben, bocsánatot kérek – zárta közleményét Czibere Károly.