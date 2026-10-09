Bocsánatot kért az Orbán-kormány egykori államtitkára a bicskei áldozatoktól

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Megszólalt lapunknak a V-Híd a kormány mai bejelentéséről

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Czibere Károly arra reagált, hogy a kormány nyilvánosságra hozta a bicskei gyermekotthonban az elmúlt évtizedekben történt eseteket kivizsgáló jelentését. Mint tudatta, 2016 őszén felajánlotta a lemondását Balog Zoltánnak, amit a miniszter nem fogadott el.

Máté Patrik
2026. 10. 09. 16:11
Czibere Károly
Fotó: Forrás: Facebook

Hozzátette: kialakítottak továbbá egy négyszintű jelzőrendszert (helyi, térségi, megyei és országos szinten), megerősítették a járási gyermekjóléti központokat, valamint jelzőrendszeri protokollokat adtak ki, hogy egyetlen bántalmazásra, elhanyagolásra vagy más típusú veszélyeztetettségre utaló bejelentés se sikkadjon el. Majd jelezte: bevezették továbbá, hogy szankcionálni lehessen az egészségügyi és közoktatási dolgozókat, ha elmulasztanak jelenteni egy tudomásukra jutott bántalmazást, valamint bevezették az óvodai és iskolai szociális segítést, hogy a bántalmazásokat időben észleljék a dolgozók, és a gyermekek megfelelő segítséget kapjanak.

Mindent igyekeztek megtenni, hogy ne történjenek hasonló esetek

Közlése szerint 2016 februárjában létrehozták a Gyermekeink Biztonságáért kiemelt ügyek munkacsoportot annak vizsgálatára, hogy az illetékes szervek a jogszabályoknak megfelelően jártak-e el egy-egy ügyben. A munkacsoport 2016 novemberében tárgyalta a bicskei intézményben történteket. Majd 2017-ben szigorították a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezési eljárását, hogy ne fordulhasson elő többé, hogy fenntartóváltáskor nem adnak át olyan adatokat, amelyek a vezetői munkakör betöltése szempontjából rendkívül fontosak.

Czibere kiemelte, hogy szintén ettől az évtől került a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat feladatai közé az áldozatsegítés, valamint szigorították a büntető törvénykönyvet is, a bíróságnak azóta véglegesen el kell tiltania a gyermekekkel kapcsolatos bármilyen foglalkozástól, munkától vagy tevékenységtől azokat az elkövetőket, akik 18 év alatti fiatalok sérelmére követték el a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményeket. 

Hozzátette: 

2018-ban került a jogszabályba a szervezetileg önálló és független gyermekvédelmi szakszolgálat felállítása.

A volt államtitkár hangsúlyozta, hogy 2014 és 2018 között az ágazatvezetés mindent igyekezett megtenni, hogy hasonló esetek soha többé ne történhessenek meg ártatlan gyermekekkel. Valamennyi gyermektől, aki ebben az időszakban – minden, őt megvédeni akaró igyekezetünk ellenére – esett áldozatául egy bántalmazónak bármely intézményben, bocsánatot kérek – zárta közleményét Czibere Károly.

Jelentést készített a kormány

A bicskei gyermekotthon igazgatója, Vásárhelyi János 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott szexuálisan, majd 2019-ben jogerősen nyolc év fegyházbüntetésre ítélték pedofil bűncselekmények miatt. A kormány csütörtökön hozta nyilvánosságra a Szociális és Családügyi Minisztérium által készített, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést.

A kormany.hu oldalon elérhető, több mint 100 oldalas dokumentum vizsgálja a gyermekotthonban történt szexuális visszaélések hátterét és az intézményi mulasztásokat, valamint feltárja, hogyan maradhattak figyelmen kívül a gyermekek jelzései, milyen felelősség terheli az érintetteket, és hogyan akadályozható meg hasonló esetek megismétlődése. A bicskei ügyben a jelentés szerint a felelősség nemcsak a jogerősen elítélt elkövetőket terheli, hanem az érintett időszak fenntartóit és ágazati vezetőit. A dokumentumban nevesítik Balog Zoltán és Pintér Sándor egykori minisztert, valamint Fülöp Attila, Soltész Miklós és Czibere Károly volt államtitkárt is.

Borítókép: Czibere Károly (Forrás: Facebook)

 

balog zoltánintézményczibere károlySzóljon hozzá!

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