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Baloldali propagandista próbálta provokálni Orbán Viktor édesanyját

Baloldali propagandista próbálta provokálni Orbán Viktor édesanyját

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Orbán Viktor édesanyja is részt vett a KDNP pénteki imaóráján, amelyet a párt a „politikai rabok kiszabadulásáért” hirdetett meg. A templomba tartó Sípos Erzsébetet azonban nem hagyták békén: kormánypárti újságírók faggatták, sőt a Kontroll riportere azt is felvetette, vajon lesz-e olyan idő, amikor majd Orbán Viktorért kell hasonló imát tartani.

Gábor Márton
2026. 10. 17. 11:42
A Belvárosi plébániatemplomban gyűltek össze imára a politikai foglyokkal szolidáris hívők. Forrás: Facebook/Rétvári Benc

A volt államtitkár levelében arról írt: korábban szkeptikus volt az imaláncokkal és a közös imádságokkal kapcsolatban, mert kívülről szemlélve nem tapasztalta azok erejét. Most azonban, fogvatartottként egészen másként látja a kérdést. Levelében azt állítja: az ügyészség részéről olyan nyomásgyakorlást tapasztal, amelynek célja, hogy más politikusokra tegyen terhelő vallomást.

És a cél? Valljak bárki politikusra, akkor megoldódik a helyzetem

– fogalmazott. Varga-Bajusz ugyanakkor arról is írt, hogy a legnehezebb számára nem saját helyzete, hanem az, hogy elszakították három gyermekétől. Szerinte gyermekei próbálják tartani magukat, de pontosan tudja, milyen lelki megpróbáltatást jelent számukra, hogy édesanyjukat börtönbe zárták.

Borítókép: A Belvárosi plébániatemplomban gyűltek össze imára a politikai foglyokkal szolidáris hívők. (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

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Pilhál György
idezojelekbaloldal

Leszámolni vele

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– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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