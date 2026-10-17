Baloldali propagandista próbálta provokálni Orbán Viktor édesanyját

A volt államtitkár levelében arról írt: korábban szkeptikus volt az imaláncokkal és a közös imádságokkal kapcsolatban, mert kívülről szemlélve nem tapasztalta azok erejét. Most azonban, fogvatartottként egészen másként látja a kérdést. Levelében azt állítja: az ügyészség részéről olyan nyomásgyakorlást tapasztal, amelynek célja, hogy más politikusokra tegyen terhelő vallomást.

És a cél? Valljak bárki politikusra, akkor megoldódik a helyzetem

– fogalmazott. Varga-Bajusz ugyanakkor arról is írt, hogy a legnehezebb számára nem saját helyzete, hanem az, hogy elszakították három gyermekétől. Szerinte gyermekei próbálják tartani magukat, de pontosan tudja, milyen lelki megpróbáltatást jelent számukra, hogy édesanyjukat börtönbe zárták.