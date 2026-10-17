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Földi László: Ha ez a kormányzás négy évig kitart, akkor Magyarországot el lehet felejteni

Földi László: Ha ez a kormányzás négy évig kitart, akkor Magyarországot el lehet felejteni

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Kendőzetlen őszinteséggel beszélt Magyarország és a nyugati világ helyzetéről a HírTV Péntek 18 című műsorában Földi László. A nemzetbiztonsági szakértő szerint a Tisza kormányzása négy év alatt alatt teljesen leírhatja hazánkat, de a mindent felszámoló politika a társadalom visszafordulásához is vezethet. Az egykori hírszerző beszélt a nyugati társadalmak szisztematikus tönkretételéről, a hazai titkosszolgálatok előtt álló kihívásokról és Orbán Viktor megkerülhetetlen szerepéről az európai patrióta mozgalomban.

Kis Ferenc
2026. 10. 17. 12:45
Földi László a Péntek 18 műsorában. Forrás: Képernyőfotó/Youtube
Déri Stefi és Futó Boglárka, a Péntek 18 csinos műsorvezető párosa. Forrás: YouTube
Déri Stefi és Futó Boglárka, a Péntek 18 csinos műsorvezető párosa. Forrás: YouTube

Földi László arról is beszélt, hogy a történelem során mindig voltak objektív okai a háborúknak, általában területszerzési szándék, vagy hatalmi vetélkedés, de az elmúlt 70 évben gyakorlatilag csak a pénz érdekében alakulnak ki ezek a fegyveres összecsapások. Kifejtette: a háborúkkal jól keresnek a fegyvergyárak, illetve a finanszírozásban a bankok, a hitelek mögött megjelenik a fedezet is, az orosz-ukrán háborúban ez maga Ukrajna. Az ország keleti területeit már annektálták az oroszok, a többi része pedig a BlackRock és hasonló nagy hatalmú szervezetek tulajdonában áll. 

A pandúr és a rabló 

A volt hírszerző arról is beszélt, hogy a külpolitikai irányvonalban történő túlságosan nagy irányváltás súlyos problémát okozhat a titkosszolgálatok működésében, mivel nem lehet egyik napról a másikra új kapcsolati hálózatot kiépíteni, amin majd érkeznek az információk. 

Hibának nevezte azt is, hogy a szolgálatok felügyelete Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója hatáskörébe került.

 Földi László szerint ugyanis a kémelhárításnak és a hírszerzésnek kell egyfajta autonómia, nem működhetnek kalákában. - Az elhárító a pandúr, a hírszerző a rabló, együtt kell működniük, de nem egy irányítás alatt – fejtette ki a szakértő. 

Európa tönkretétele a cél

Az LMBTQ-propaganda térnyerése is szóba került a műsorban. Földi László hangsúlyozta, ez a probléma sem hirtelen szökkent elő a semmiből, hiszen régóta láthatjuk, mi történik Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, az előpző kormány pedig pontosan tudta, hogy ezt meg kell akadályozni, mert tönkreteszi a gyerekeket. Úgy fogalmazott, a politika most ebben nincs segítségünkre, de bízik a magyar emberek ellenállásában, a szülők határozott fellépésében az iskolákban megjelenő gender-aktivistákkal szemben. A szakértő szerint ez a folyamat független a kormányváltástól. - Európában, sőt, a teljes északi féltekén olyan káoszelmélet megvalósítása történik, aminek ez egy eleme. Az emberek gondolkodásának, a társadalmak normális működésének, a fiatalok identitásának a tönkretétele nem önmagában álló elképzelés, hanem illeszkedik az Európa felszámolását célzó koncepcióba – jelentette ki Földi László. 

Ebből a helyzetből akkor van kiút, de ehhez az kell, hogy a társadalmak többsége felismerje a probléma lényegét és tegyen is ellene. Ennek vannak már jelei Németországban az AfD erősödése, Franciaországban és Spanyolországban is hasonló folyamatok zajlanak, de a patrióták még nem állnak készen a hatalom átvételére. Ezek a pártok ugyan győzhetnek egy választáson, mint például Hollandiában, vagy Ausztriában, de nem győztek annyira, hogy kormányzó erővé váljanak, az elit pártjai ugyanis mindenhol összefognak ellenük jobbról és balról egyaránt - fejtette ki. Földi László szerint az európai patrióta mozgalom nem működik Orbán Viktor nélkül, mivel rajta kívül ma nincs olyan európai politikus, aki úgy tudna az élére állni, hogy a kitűzött célokat világos koncepció mentén végigvigye. 

 

 

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