Földi László: Ha ez a kormányzás négy évig kitart, akkor Magyarországot el lehet felejteni

Déri Stefi és Futó Boglárka, a Péntek 18 csinos műsorvezető párosa. Forrás: YouTube

Földi László arról is beszélt, hogy a történelem során mindig voltak objektív okai a háborúknak, általában területszerzési szándék, vagy hatalmi vetélkedés, de az elmúlt 70 évben gyakorlatilag csak a pénz érdekében alakulnak ki ezek a fegyveres összecsapások. Kifejtette: a háborúkkal jól keresnek a fegyvergyárak, illetve a finanszírozásban a bankok, a hitelek mögött megjelenik a fedezet is, az orosz-ukrán háborúban ez maga Ukrajna. Az ország keleti területeit már annektálták az oroszok, a többi része pedig a BlackRock és hasonló nagy hatalmú szervezetek tulajdonában áll.

A pandúr és a rabló

A volt hírszerző arról is beszélt, hogy a külpolitikai irányvonalban történő túlságosan nagy irányváltás súlyos problémát okozhat a titkosszolgálatok működésében, mivel nem lehet egyik napról a másikra új kapcsolati hálózatot kiépíteni, amin majd érkeznek az információk.

Hibának nevezte azt is, hogy a szolgálatok felügyelete Tóth Péter, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója hatáskörébe került.

Földi László szerint ugyanis a kémelhárításnak és a hírszerzésnek kell egyfajta autonómia, nem működhetnek kalákában. - Az elhárító a pandúr, a hírszerző a rabló, együtt kell működniük, de nem egy irányítás alatt – fejtette ki a szakértő.

Európa tönkretétele a cél

Az LMBTQ-propaganda térnyerése is szóba került a műsorban. Földi László hangsúlyozta, ez a probléma sem hirtelen szökkent elő a semmiből, hiszen régóta láthatjuk, mi történik Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, az előpző kormány pedig pontosan tudta, hogy ezt meg kell akadályozni, mert tönkreteszi a gyerekeket. Úgy fogalmazott, a politika most ebben nincs segítségünkre, de bízik a magyar emberek ellenállásában, a szülők határozott fellépésében az iskolákban megjelenő gender-aktivistákkal szemben. A szakértő szerint ez a folyamat független a kormányváltástól. - Európában, sőt, a teljes északi féltekén olyan káoszelmélet megvalósítása történik, aminek ez egy eleme. Az emberek gondolkodásának, a társadalmak normális működésének, a fiatalok identitásának a tönkretétele nem önmagában álló elképzelés, hanem illeszkedik az Európa felszámolását célzó koncepcióba – jelentette ki Földi László.