Hamarosan időközi választást tarthatnak ebben a budapesti kerületben

Példaként a közterület-felügyeletet támogató szoftver beszerzését említette, amely szerinte annak ellenére zárult le augusztusban, hogy a bizottság álláspontja más volt.

A képviselő kifogásolta továbbá, hogy a képviselői kérdésekre a polgármestertől gyakran nem érkezik válasz a törvényes határidőn belül, miközben az önkormányzati irodákkal és intézményekkel a képviselőknek szerinte nincs lehetőségük közvetlenül kommunikálni.

Visi a Hegyvidéki Szociális Központ ügyét is felhozta. Állítása szerint az intézmény öt új gondozói álláshelyére megszavazott forrás nem került be a rendeletbe, így nem hajtották végre a képviselő-testület döntését. Szerinte ennek végső soron a gondozásra szoruló idős kerületi lakók látják a kárát.

Tíz képviselő támogatása kellene

A 18 tagú képviselő-testület feloszlatásához név szerinti szavazáson legalább tíz képviselő igen szavazatára van szükség. A testületben – Kovács Gergely polgármestert és Visi Piroskát nem számítva – nyolc kutyapárti, négy fideszes, két momentumos, egy független, valamint egy baloldali pártszövetség által támogatott képviselő foglal helyet.

A kezdeményezés azért is érdekes, mert Visi Piroska 2024-ben eredetileg polgármesterjelöltként indult volna, ám az előválasztáson alulmaradt. Ezt követően

a Kutyapárt támogatásával egyéni képviselői mandátumot szerzett, azóta azonban a Kovács Gergely vezette kerületi vezetéssel szemben egyre kritikusabb álláspontot képvisel.

A képviselő szerint a feloszlás nem jelentené a kerület működésének leállását. Mint írta, az új testület megalakulásáig a jelenlegi képviselő-testület és a polgármester továbbra is ellátná feladatait, miközben a polgármesteri hivatal, az óvodák és az önkormányzati intézmények is zavartalanul működnének.

A kezdeményezésről az október 22-i képviselő-testületi ülésen dönthetnek. A feloszlatáshoz szükséges tíz igen szavazat megszerzéséhez azonban a jelenlegi erőviszonyok mellett több párt és képviselő támogatására is szükség lenne.