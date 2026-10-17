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Magyar Péter meghívta október 23-ra Zelenszkijt, majd közölte, hogy szerinte nem jön el

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A magyar miniszterelnök szerint Donald Trump azt csinál, amit akar.

Szőcs László
2026. 10. 17. 12:31
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már szinte hazajár Brüsszelbe
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő António Costa európai tanácsi elnök és Magyar Péter kormányfő között Brüsszelben Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT Forrás: POOL

(A 444.hu megjegyzi: a beszélgetés idején még nem lehetett tudni, hogy magyar idő szerint szombat hajnalra az amerikai elnök felfüggeszti az orosz gazdaság elleni új átfogó szankciós csomagot, aminek október 18-án kellett volna hatályba lépnie. Erről ITT írtunk.)

Az interjúban Magyar Péter némiképp megkerülte a választ arra a kérdésre, hogy Trumpot is meghívták-e október 23.-ára („Az orosz elnököt leszámítva mindenkit meghívtunk”), az meg nem derül ki, ha igen, ő mit felelt erre. 

Tárgyalnak a napi egymillió euróról 

A kormányfő arra a kérdésre, hogy mikor lehet vége a napi egymillió eurós uniós büntetési tételnek, amellyel Brüsszel hazánkat sújtja az Orbán-kormánynak a migrációval kapcsolatos szembenállása miatt, azt felelte:  

Pontos napot nem tudok mondani, de remélem, hogy már a tárgyalások véghajrájában vagyunk. (...) Elmondtam, hogy teljesen méltatlannak tartom, hogy egy korábbi jogi és politikai környezet alapján kiszabott bírságot kell megfizetnünk azért, mert védjük Magyarország és Európa külső határait. Annyi értelme volt, hogy beszéltem az Európai Bizottság elnökével, és azért állt a tárgyalás fél óráig, mert fél mondatot bele kellett rakatnom a tanácsi következtetésekbe az illegális migráció instrumentalizációjával kapcsolatban. Remélem, hogy ebben az évben meglesz a megállapodás. Az uniós költségvetésig szerintem meg kell lennie.

Saját közösségi oldalán megjelent videója szerint Magyar Péter pénteken úgy értékelte az uniós csúcsot: „minden, a hazánk szempontjából fontos ügyben sikert értünk el, minden fontos kérdésben győzött a magyar érdek”.

Az uniós csúcs migrációs vitájával kapcsolatban kiemelte: mára mindenki látja, hogy a korábbi elhibázott, megengedő politika nem folytatható, mert a tömeges migráció súlyos társadalmi, gazdasági és biztonsági kockázatot jelent Európa-szerte. Közölte: Magyarország képviseletében a legszigorúbb fellépést sürgető tagállamok, a visegrádi négyek, valamint Olaszország, Dánia és Belgium álláspontját támogatta.

Szavai szerint az uniós csúcsértekezlet legkeményebb és leghosszabb vitáját az EU versenyképességét veszélyeztető energiapolitika váltotta ki. Egyre többen érzik, hogy a jelenlegi szabályozás a jövőben vállalhatatlan terheket róna nem csak az európai iparra és a vállalkozásokra, hanem a lakosságra is.

Mint mondta, tárgyalópartnereivel közölte, Magyarország csak abban az esetben fogadja el decemberben az unió új hétéves költségvetését, ha hazánk minden neki járó fejlesztési forrást megkap, és semmivel sem csökken a közös agrárpolitikára és a kohéziós fejlesztésekre elkülönített uniós forrás.

Brüsszelt inkább Ukrajna izgatja 

Mint azonban Ursula von der Leyen pénteki szavaiból kiderül: Brüsszel egészen más dolgok miatt aggódik a 2028-34-es uniós keretköltségvetéssel kapcsolatban. Annak például elegendő mozgásteret kell biztosítania ahhoz, hogy a közösség reagálni tudjon az előre nem látható válságokra, jelentette ki az európai bizottsági elnök az EU-csúcsot lezáró sajtótájékoztatóján ugyancsak a távirati iroda jelentése szerint.

BRUSSELS - President of the European Council Ursula Von Der Leyen during the first day of the European summit on, among other things, the EU multiannual budget. JONAS ROOSENS / ANP netherlands out - belgium out (Photo by JONAS ROOSENS / ANP MAG / ANP via AFP)
Ursula von der Leyen a brüsszeli uniós csúcson. Fotó: JONAS ROOSENS / ANP MAG

Von der Leyen közölte azt is: az EU felgyorsítja Ukrajna védelmi támogatását. Az országot támogató hitelprogram védelmi keretéből eddig közel 16 milliárd eurót folyósítottak, az év végéig pedig további 17 milliárd eurót bocsáthatnak rendelkezésre, amennyiben Kijev végrehajtja a szükséges reformokat. Mint mondta, Ukrajna 2027-ben további 70 milliárd eurós finanszírozási hiánnyal néz szembe. Hangsúlyozta, hogy a 2026-os finanszírozási hiányt sikerült fedezni, a 2027-re várható 70 milliárd eurós hiányra azonban még megoldást kell találni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő António Costa európai tanácsi elnök és Magyar Péter kormányfő között Brüsszelben (Fotó: POOL / GEERT VANDEN WIJNGAERT) 

Magyar Péteroktóber 23-aDonald TrumpEurópai UnióUrsula von der LeyeninterjúVolodimir ZelenszkijSzóljon hozzá!

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