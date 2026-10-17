Magyar Péter meghívta október 23-ra Zelenszkijt, majd közölte, hogy szerinte nem jön el

Az interjúban Magyar Péter némiképp megkerülte a választ arra a kérdésre, hogy Trumpot is meghívták-e október 23.-ára („Az orosz elnököt leszámítva mindenkit meghívtunk”), az meg nem derül ki, ha igen, ő mit felelt erre.

Tárgyalnak a napi egymillió euróról

A kormányfő arra a kérdésre, hogy mikor lehet vége a napi egymillió eurós uniós büntetési tételnek, amellyel Brüsszel hazánkat sújtja az Orbán-kormánynak a migrációval kapcsolatos szembenállása miatt, azt felelte:

Pontos napot nem tudok mondani, de remélem, hogy már a tárgyalások véghajrájában vagyunk. (...) Elmondtam, hogy teljesen méltatlannak tartom, hogy egy korábbi jogi és politikai környezet alapján kiszabott bírságot kell megfizetnünk azért, mert védjük Magyarország és Európa külső határait. Annyi értelme volt, hogy beszéltem az Európai Bizottság elnökével, és azért állt a tárgyalás fél óráig, mert fél mondatot bele kellett rakatnom a tanácsi következtetésekbe az illegális migráció instrumentalizációjával kapcsolatban. Remélem, hogy ebben az évben meglesz a megállapodás. Az uniós költségvetésig szerintem meg kell lennie.

Saját közösségi oldalán megjelent videója szerint Magyar Péter pénteken úgy értékelte az uniós csúcsot: „minden, a hazánk szempontjából fontos ügyben sikert értünk el, minden fontos kérdésben győzött a magyar érdek”.

Az uniós csúcs migrációs vitájával kapcsolatban kiemelte: mára mindenki látja, hogy a korábbi elhibázott, megengedő politika nem folytatható, mert a tömeges migráció súlyos társadalmi, gazdasági és biztonsági kockázatot jelent Európa-szerte. Közölte: Magyarország képviseletében a legszigorúbb fellépést sürgető tagállamok, a visegrádi négyek, valamint Olaszország, Dánia és Belgium álláspontját támogatta.

Szavai szerint az uniós csúcsértekezlet legkeményebb és leghosszabb vitáját az EU versenyképességét veszélyeztető energiapolitika váltotta ki. Egyre többen érzik, hogy a jelenlegi szabályozás a jövőben vállalhatatlan terheket róna nem csak az európai iparra és a vállalkozásokra, hanem a lakosságra is.