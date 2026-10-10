Birodalmi büdzsé készül Brüsszelben, veszélyben a magyar érdekek?

Az Európai Bizottság csaknem kétezermilliárd eurós keretköltségvetést szorgalmaz a következő hétéves időszakra. Ez a csillagászati összeg két fő forrásból tevődik össze: a hagyományos, tagállami bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapú befizetésekből, valamint a Brüsszel által újonnan bevezetni kívánt adókból. A tagállamok közötti vita egyik legnagyobb és leginkább elhallgatott feszültségforrása a NextGenerationEU, vagyis a Covid–19 világjárvány utáni helyreállítási alap adósságcsapdája. Az EU a történetében először a járvány kezelésére vett fel közösen hatalmas piaci hitelt, amelynek törlesztése épp a következő ciklusban, 2028-ban kezdődik. Ez évente nagyjából 25-30 milliárd eurós fix terhet jelent. Mivel a nettó befizető tagállamok – élükön Németországgal és Ausztriával – határozottan elutasítják, hogy növeljék a nemzeti hozzájárulásaikat a közös kasszába, Brüsszelnek két lehetősége maradt: vagy drasztikusan megvágja a hagyományos támogatásokat, vagy új, uniós szintű adókat vezet be.

Brüsszel az utóbbi utat választotta öt új illeték bevezetését javasolva. Ezektől évente együttesen több mint hatvanmilliárd eurót vár. Adókat vetnének ki többek között a vállalati nyereségekre, a szén-dioxid-kibocsátásra és a dohánytermékekre, amelyek bevételei közvetlenül Brüsszelbe folynának be, megkerülve a nemzeti költségvetéseket. Az Európai Parlament ennél is tovább ment, megsarcolva a kriptovalutákat, az online szerencsejátékokat és a technológiai óriásokat.

Azonban ha az EU önálló adókivetési jogkört kap, azzal végleg birodalmi irányba halad: a brüsszeli bürokraták már nemcsak a tagállamok által befizetett pénzekkel gazdálkodnak, hanem saját jogon sarcolhatják meg az európaiakat.

Costa körútjának legfőbb célja éppen ezért az volt, hogy az októberi uniós csúcs előtt felmérje, az egyes tagállamok mennyire határozottan ellenzik – vagy hajlandóak megfontolni – az új adókat. A kormányok világossá tették, nem támogatnak bizonyos elemeket.