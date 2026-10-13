IMF-hitel: hatalmas lehet a feszültség a kormányban, kínos jelenet zajlott le a parlamentben

A Magyar Nemzet több alkalommal is kereste Kármán Andrásékat

Lapunk már október 5-én megkereste a Kármán András vezette Pénzügyminisztériumot. Azt szerettük volna megtudni, hogy az Erdőbényén tartott kihelyezett kormányülésen napirendre került-e egy esetleges állami hitelfelvétel, illetve tárgyalt-e a kabinet a Nemzetközi Valutaalappal.

Kérdéseink között szerepelt az is, hogy mekkora előfinanszírozási igénnyel számol a kormány az uniós források felhasználása kapcsán, valamint hogy egy esetleges finanszírozási megállapodás keretében felmerült-e a rezsicsökkentés átalakítása vagy a nyugdíjkorhatár emelése.

A tárcától arra is választ vártunk, hogy milyen finanszírozási lehetőségeket vizsgálnak, és történt-e már előrelépés valamelyik konstrukció előkészítésében.

A Pénzügyminisztérium nem válaszolt a megkeresésünkre. Ezt követően október 8-án az IMF-hez is elküldtük kérdéseinket, ám onnan sem érkezett válasz. A kérdések így több mint egy héttel az első megkeresés után is megválaszolatlanok maradtak. A pénzügyi tárca, a nemzetközi szervezet és a kormány többi tagja sem tisztázta, hogy voltak-e tárgyalások, és ha igen, azok milyen célt szolgáltak.

Az uniós források előfinanszírozása állhat a háttérben

A Magyar Nemzet korábban arról számolt be, hogy értesüléseink szerint az Erdőbényén tartott háromnapos kormányülésen a 2027-es költségvetés mellett egy esetleges állami hitelfelvétel kérdése is napirenden lehetett. Információink szerint a felvetés hátterében az uniós források felhasználásához kapcsolódó előfinanszírozási igény állhatott.