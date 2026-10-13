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IMF-hitel: hatalmas lehet a feszültség a kormányban, kínos jelenet zajlott le a parlamentben

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IMF-hitel: hatalmas lehet a feszültség a kormányban, kínos jelenet zajlott le a parlamentben

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A Magyar Nemzet október 5-én a Pénzügyminisztériumhoz, október 8-án pedig a Nemzetközi Valutaalaphoz fordult, hogy megtudja, folytatott-e tárgyalásokat a kormány egy esetleges hitelfelvételről. Egyik megkeresésünkre sem érkezett válasz. Október 13-án Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője a parlamentben szintén azt kérdezte, mikor, miről és milyen okból egyeztetett a kabinet az IMF-el, ám felszólalásának erre vonatkozó részére nem kapott választ. Különös körülmény, hogy Kármán András pénzügyminiszter a felszólalás idején nem tartózkodott az ülésteremben, csak később érkezett meg.

Gábor Márton
2026. 10. 13. 16:05
Fotó: Hatlaczki Balázs

A Magyar Nemzet több alkalommal is kereste Kármán Andrásékat

Lapunk már október 5-én megkereste a Kármán András vezette Pénzügyminisztériumot. Azt szerettük volna megtudni, hogy az Erdőbényén tartott kihelyezett kormányülésen napirendre került-e egy esetleges állami hitelfelvétel, illetve tárgyalt-e a kabinet a Nemzetközi Valutaalappal.

Kérdéseink között szerepelt az is, hogy mekkora előfinanszírozási igénnyel számol a kormány az uniós források felhasználása kapcsán, valamint hogy egy esetleges finanszírozási megállapodás keretében felmerült-e a rezsicsökkentés átalakítása vagy a nyugdíjkorhatár emelése. 

A tárcától arra is választ vártunk, hogy milyen finanszírozási lehetőségeket vizsgálnak, és történt-e már előrelépés valamelyik konstrukció előkészítésében.

A Pénzügyminisztérium nem válaszolt a megkeresésünkre. Ezt követően október 8-án az IMF-hez is elküldtük kérdéseinket, ám onnan sem érkezett válasz. A kérdések így több mint egy héttel az első megkeresés után is megválaszolatlanok maradtak. A pénzügyi tárca, a nemzetközi szervezet és a kormány többi tagja sem tisztázta, hogy voltak-e tárgyalások, és ha igen, azok milyen célt szolgáltak.

Az uniós források előfinanszírozása állhat a háttérben

A Magyar Nemzet korábban arról számolt be, hogy értesüléseink szerint az Erdőbényén tartott háromnapos kormányülésen a 2027-es költségvetés mellett egy esetleges állami hitelfelvétel kérdése is napirenden lehetett. Információink szerint a felvetés hátterében az uniós források felhasználásához kapcsolódó előfinanszírozási igény állhatott.

Az uniós támogatásokból megvalósuló beruházások esetében ugyanis előfordulhat, hogy a szükséges összegeket a projektek elindításához vagy előrehaladásához előzetesen a magyar államnak kell biztosítania, és a források csak később érkeznek meg.

 Ez jelentős átmeneti finanszírozási igényt teremthet, amelynek fedezésére a kormány különböző hitelkonstrukciókat is mérlegelhet.

Lapunk korábbi értesülései szerint a lehetséges finanszírozási megoldások között nemzetközi intézményekkel folytatott egyeztetések is felmerülhettek, köztük az IMF-fel való tárgyalások. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a kormány nem erősítette meg hivatalosan ezeket az értesüléseket, és nyilvánosan hozzáférhető információk alapján egyelőre nem állapítható meg, hogy született-e bármilyen konkrét megállapodás.

A hitelfelvétel kérdése azért is jelentős, mert egy külső finanszírozási megállapodás feltételei a költségvetési politikát is érinthetik. A Magyar Nemzet korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy az IMF korábbi magyarországi ajánlásai között szerepelt a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának javítása, a nyugdíjkorhatár kérdésének vizsgálata, valamint a lakossági energiaár-támogatások célzottabbá tétele. Ezek a korábbi ajánlások azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy hasonló intézkedések egy esetleges jelenlegi hitelmegállapodás feltételei lennének.

Továbbra sincs hivatalos tájékoztatás

A kormány eddig nem adott nyilvános, érdemi tájékoztatást arról, hogy folytatott-e tárgyalásokat az IMF-fel, vizsgál-e konkrét hitelfelvételi konstrukciót, és ha igen, milyen összegű finanszírozásról lehet szó. Az sem ismert, hogy az esetleges egyeztetések milyen szakaszban tartanak, illetve felmerültek-e konkrét feltételek.

A Magyar Nemzet október 5-i és október 8-i megkeresése, valamint Toroczkai László október 13-i parlamenti felszólalása után továbbra is nyitott kérdés, hogy mi történt az IMF-fel folytatott esetleges tárgyalásokon. A Pénzügyminisztérium és a valutaalap hallgatása mellett a parlamenti ülésen sem született válasz a felvetésekre.

Lapunk továbbra is várja a Pénzügyminisztérium és az IMF tájékoztatását. Amennyiben érdemi válasz érkezik, arról beszámolunk.

Borítókép: Tisza-kormány (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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