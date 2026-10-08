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Fideszezéssel hallgattatná el Lannert Judit az alacsonyabb bérek miatt háborgó tanárokat

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Számos tanár felháborodott azon, hogy októberben a korábbihoz képest kisebb fizetést kaptak. Több nap hallgatás után Lannert Judit oktatási miniszter a Fideszt támadva próbálta elterelni a figyelmet.

Máté Patrik
2026. 10. 08. 13:04
Fotó: Hatlaczki Balázs

A választási program fő vállalási között olyan általános ígéretek is szerepeltek, mint a pedagógusok megbecsülése. Kérdés, hogy ezzel miképpen egyeztethető össze az, hogy a Tisza-kormány éppen az iskolakezdéssel egy időben vezette ki a pedagógusok teljesítményalapú béremelését.

Működött a rendszer

A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét 2024. szeptember elsejétől vezette be az Orbán-kormány. A rendszer lényege az volt, azok a pedagógusok, akik többet foglalkoznak a gyerekekkel, innovatívabb módszerekkel tanítanak, továbbképzik magukat vagy az órán kívül is segítik a diákokat, magasabb elismerést kaphassanak. Az illetékes minisztérium 2025. őszén kikérte a tanárok véleményét a rendszerről. A kérdőívet több mint 15 ezer pedagógus töltötte ki.

A felmérés egyik központi kérdése arra irányult, mennyire ösztönzi a pedagógusokat, ha rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról. A válaszadók 72 százaléka közepesen vagy teljes mértékben egyetértett azzal az állítással, hogy a folyamatos visszajelzés segíti szakmai fejlődésüket. Ez a tárca szerint arra utal, hogy a tanárok túlnyomó többsége fontosnak tartja a strukturált és következetes értékelési gyakorlatot. A 2024/2025-ös tanév elején minden pedagógusnak egyéni teljesítménycélokat határoztak meg az iskolaigazgatók. A tanárok 64 százaléka ezeket teljes mértékben korrektnek ítélte meg, további 30 százalék pedig elfogadhatónak tartotta. Mindössze 5,5 százalék érezte úgy, hogy a számára kitűzött célok nem voltak elfogadhatók.

Borítókép: Lannert Judit oktatási miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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Pilhál György
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Nosztalgia

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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