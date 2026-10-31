„A pokol kapui sem vesznek erőt rajta” – de a progresszív lobbi már a magyar katolikus egyházban is jelen van

Két püspök a Szemlélek alapítói között

A Hodász Gábor Ferenc (Hodász András atya testvére), Várszegi Imre Asztrik korábbi pannonhalmi főapát és Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök által alapított Szemlélek portált vizsgálva hamar feltűnhet, hogy noha első ránézésre a „politikai kereszténységről” meglehetősen elítélőleg nyilatkozik, mégis kívétlet tesz az olyan esetekben, amikor a liberális, progresszív európai narratívához illeszkedő cikkeket vagy egyházi személyek megnyilatkozásait közlik.

A teljesség igénye nélkül néhány igen beszédes cím a portálról:

A Szemlélek már a címeivel sem tudná leplezni liberális nézeteit, de a 2021 áprilisi alakulásakor tett célkitűzéseivel végképp nyilvánvalóvá teszi állásfoglalását, amelyben

a párbeszéd, a nyitottság és a közösségi gondolkodás jól ismert kliséit láthatjuk, azzal a betoldással, hogy mindezeket a keresztény értékrend alapján szándékozik előmozdítani.

És ha még ez sem lenne egyértelmű, hozzávehetjük, hogy az oldal szoros együttműködésben áll a Telex-szel, melyről a baloldali portál ezt írja: „A lap a Telexnek is partnere, az elmúlt években többek között olyan írásokat közöltünk tőlük, illetve a közreműködésükkel, mint a kereszténység és magánélet kapcsolatáról indított publicisztikasorozat, a nők és a kereszténység viszonya, az abortusz kérdése, az egyházak finanszírozásának ügye, vagy éppen az, hogy kire szavazna Jézus.