Újabb RTL-es újságíró landolt a Tisza-kormányban
Ismét a balliberális médiából érkezik munkatárs a Tisza-kormányhoz: Litauszky Balázs, az RTL Híradó korábbi újságírója veszi át a Gazdasági és Energetikai Minisztérium sajtófőnöki posztját. A kinevezést Kapitány István miniszter jelentette be közösségi oldalán.
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